Javier Milei firmó las 47 designaciones de jueces pero rechazó la de María Verónica Michelli

El presidente Javier Milei firmó los decretos de designación de 47 nuevos jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya contaban con el aval del Senado de la Nación. La medida representa un paso significativo para oxigenar el mapa judicial severamente afectado por las vacantes crónicas. Sin embargo, la decisión oficial llegó con una fuerte carga política implícita: el Ejecutivo decidió "congelar" y no firmar el nombramiento de. María Verónica Michelli, la única de la lista original que quedó marginada del Boletín Oficial.

Para entender el impacto de la medida, hay que recordar que la Justicia Federal argentina arrastra desde hace años un déficit institucional complejo: casi una de cada tres vocalías o juzgados se encuentra vacante, cubiertos provisoriamente por jueces subrogantes (suplentes).

Al estampar su firma en estos 47 pliegos, la Casa Rosada finalmente destraba nombramientos que habían logrado sortear las intensas negociaciones en la Cámara Alta, donde el oficialismo de La Libertad Avanza se encuentra en franca minoría y depende de acuerdos minuciosos con la oposición dialoguista y sectores del peronismo federal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La "excepción": María Verónica Michelli

En la práctica legal, aunque el Senado apruebe un pliego, el Presidente tiene la atribución constitucional de decidir no firmar el decreto de nombramiento (una suerte de veto tácito). Michelli aspiraba a ocupar un cargo clave en el entramado judicial. Si bien su postulación pasó los filtros previos, la decisión del Ejecutivo de dejarla afuera obedecería a su relación familiar con el periodista Hugo Alconada Moon.

Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza que vetó Karina Milei y es cuñada de un periodista

Micheli trabaja desde hace 32 años en la Justicia federal y que ejerce como secretaria del crucial Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata desde hace 16. Según su foja de servicios, ingresó al Poder Judicial en octubre de 1994 como auxiliar administrativa y desde entonces fue escalando: trabajó como auxiliar, escribiente auxiliar, oficial mayor, oficial mayor relator y, desde 2009, es secretaria.

A María Verónica Michelli ya la habían propuesto para el cargo de jueza del TOF 1 de La Plata durante el gobierno de Mauricio Macri. En diciembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Germán Garavano, incluyó su nombre en una publicación en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional había enviado al Senado de la Nación el pedido para que se retire el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata y quien había defendido su pliego en la comisión de Acuerdos. La orden la dio la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y todas las razones apuntan a una cuestión de parentesco: Michelli es la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de investigación del diario La Nación.

La lista de los 47 jueces que aprobó Javier Milei





Santos Enrique Cifuentes , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 25 de la capital federal.

Lucila Inés Córdoba , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo civil de la capital federal, sala k.

Santiago Quian Zavalía , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal, vocalía n° 20.

Walter Fabián Carnota , vocal de la cámara federal de la seguridad social, sala ii.

Juan Pedro Giudici , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo comercial n° 4 de la capital federal.

Yamile Susana Bernan , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal, vocalía n° 14.

Emilio Santiago Faggi , vocal de la cámara federal de apelaciones de la plata, provincia de buenos aires, sala iii.

Osvaldo Felipe Pitrau , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo civil de la capital federal, sala f.

Laura Fabiana , jueza del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 23 de la capital federal.

Julián Herrera , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 44 de la capital federal.

Ramiro Santo Fare , Raúl Augusto Montesano , Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D´acunto , conjueces de los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la cámara nacional de apelaciones en lo civil de la capital federal.

Nicolás Antonio Pacilio , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal y correccional n° 1 de la capital federal.

Hugo Fabián Decaria , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal y correccional n° 3 de la capital federal.

Pablo Federico Moya , juez del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 47 de la capital federal.

Ivana Sandra Quinteros , jueza de cámara del tribunal oral en lo criminal y correccional n° 20 de la capital federal.

Mario Alberto Ferrario , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal n° 2 de san martín, provincia de buenos aires.

Nicolás Grappasonno , vocal de la cámara nacional de casación en lo criminal y correccional de la capital federal, vocalía n° 10.

Ricardo Santiago Lombardo , juez de cámara del tribunal oral de menores n° 3 de la capital federal.

Ezequiel Javier Sobrino Reig , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 80 de la capital federal.

Mariano Francisco Amaduri , juez del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 7 de la capital federal.

Santiago José Jaimes Munilla , juez del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 59 de la capital federal.

Jésica Yael Sircovich , jueza de cámara del tribunal oral en lo criminal federal nº 1 de la la plata, provincia de buenos aires.

Nicolás Ramón Ceballos , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal y correccional n° 7 de la capital federal.

Javier Matías Arzubi Calvo , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal n° 5 de san martín, provincia de buenos aires.

Juan Manuel Gaset Maisonave , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal n° 5 de san martín, provincia de buenos aires.

Ignacio Labadens , juez del juzgado nacional de menores nº 2 de la capital federal.

Pablo Antonio Matkovic , juez del tribunal federal de juicio de neuquén, provincia del neuquén.

Diego Javier Souto , juez del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 31 de la capital federal.

Diego Anzorreguy , juez del juzgado federal de primera instancia nº 2 de salta, provincia de salta.

Fernando Strasser , vocal de la cámara federal de la seguridad social, sala iii.

Santiago Alberto Poncio , juez del juzgado nacional en lo criminal y correccional n° 13 de la capital federal.

María Florencia Massa , jueza del juzgado federal de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarias n° 4 de la capital federal.

Federico Novello , juez de cámara del tribunal oral en lo penal económico n° 2 de la capital federal.

María Laura Ameri , jueza del juzgado federal de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarias n° 3 de la capital federal.

Germán Augusto Degano , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 64 de la capital federal.

Pablo Javier Flores , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal federal n° 3 de san martín, provincia de buenos aires.

Juan Martín Balcazar , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 95 de la capital federal.

Gabriela Mariel Palopoli , jueza del juzgado nacional de primera instancia en lo civil n° 94 de la capital federal.

Samanta Claudia Biscardi , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo civil de la capital federal, sala e.

Javier Alberto Santiso , juez del juzgado nacional de primera instancia en lo civil nº 5 de la capital federal.

María Agustina Boyajian , jueza del juzgado nacional de primera instancia en lo comercial n° 22 de la capital federal.

Leandro Agustín Gómez Constenla , juez del juzgado federal de primera instancia de san carlos de bariloche, provincia de río negro.

Paula Diana Marinkovic , jueza del juzgado nacional de primera instancia en lo civil n° 77 de la capital federal.

Sebastián Guillermo Soneira , vocal de la cámara federal de apelaciones de mendoza, provincia de mendoza, sala a.

Paula Andrea Castro , vocal de la cámara nacional de apelaciones en lo civil de la capital federal, sala f.

Marcelo Alejandro Peluzzi , juez de cámara del tribunal oral en lo criminal y correccional n° 2 de la capital federal.

Carlos Agustín Parma , defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de mendoza, provincia de mendoza.

Felipe Alberto Alliaud , defensor público curador de la defensoría general de la nación, defensoría pública curaduría nº 4.

Verónica Mabel Polverini , defensora pública de menores e incapaces ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de la capital federal, defensoría n° 7.

Juan Ignacio Lazzaneo , defensor público de víctima con asiento en la provincia de entre ríos.

Juan Andrés Moldes, fiscal ante los juzgados nacionales en lo penal económico, fiscalía n° 1.

fl