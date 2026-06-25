Tensión por el Corredor Belgrano: Juan Pablo Valdés mantiene el reclamo ante Nación y define el conflicto en la Justicia

En un delicado equilibrio entre el alineamiento legislativo y la defensa irrestricta de los recursos provinciales, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, volvió a elevar la voz por la exclusión del Corredor Belgrano del esquema de concesiones viales de la Nación.

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Aunque moderó los decibeles de su retórica previa, el mandatario ratificó de forma contundente que la Provincia mantendrá la vía judicial y el reclamo administrativo para que el tramo urbano que enlaza el Puente General Manuel Belgrano con la Ruta Nacional Nº 12 sea reincorporado de manera obligatoria en los pliegos de la licitación nacional.

En ese contexto de disputa de jurisdicciones, Valdés adelantó que este jueves se desarrollará una instancia institucional decisiva. El Fiscal de Estado de la provincia participará de una audiencia técnica formal “para tratar de solucionar este punto de conflicto, porque es un buen momento para sumarlo y que se supere”, evaluó el titular del Ejecutivo, apostando a que el encuentro destrabe el financiamiento de la traza antes de que los tribunales dicten una sentencia de fondo.

El conflicto se centra en el vacío operativo que genera el nuevo pliego de concesión nacional (Tramo Litoral), el cual omitió los seis kilómetros de las avenidas Independencia, 3 de Abril y Pedro Ferré de Corrientes Capital.

La decisión de la Casa Rosada obliga a la gestión local y al Municipio a costear el mantenimiento de un corredor que soporta un intenso flujo vehicular internacional. “Si alguien cobra el peaje, debería invertir en las obras correspondientes. La presentación judicial responde a que debíamos tener alguna medida de resguardo para que se atienda el caso, pero esperamos que se resuelva por el diálogo”, argumentó.

Gobernabilidad versus intereses de la provincia

El gobernador aprovechó para marcar la cancha respecto de la contraprestación política que espera de la administración central, recordando el respaldo irrestricto que las bancadas de legisladores correntinos le otorgaron al oficialismo nacional en el Congreso de la Nación para la aprobación de las reformas económicas.

Si bien resaltó su sintonia con el Gobierno nacional en las diferentes leyes que fueron aprobadas en el Congreso, precisó que "no vamos a renunciar a lo que estamos reclamando por más buena relación y empatía que tengamos”.

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En esa misma línea de negociación, el mandatario correntino rememoró los términos de la reunión de trabajo mantenida la semana pasada en Buenos Aires con el ministro del Interior, Diego Santilli, oportunidad en la que el Taragüí sentó su postura técnica.

“Le planteamos que sería un error estratégico dejar afuera este tramo, porque todos los correntinos sabemos perfectamente el volumen de tráfico diario que tiene la Avenida 3 de Abril”, reveló a radio Sudamericana.

La advertencia por el corte al tránsito pesado

Hacia el cierre de sus declaraciones, Juan Pablo Valdés insistió en que la vía de la concertación es la prioridad actual, aunque dejó abierta la puerta a un endurecimiento de las acciones regulatorias locales en caso de recibir una respuesta negativa por parte de la Secretaría de Energía o el Ministerio de Economía de la Nación.

“Vamos a seguir trabajando en el diálogo, pero a veces el diálogo no alcanza y esperemos que esto traiga sus buenos resultados; si no, hay otras medidas de fuerza que se pueden tomar de forma autónoma. Buscamos que la avenida 3 de Abril, a la que le faltan obras estructurales importantes, sea incluida definitivamente”, concluyó.

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La postura actual, si bien se muestra receptiva al acuerdo en la audiencia de este jueves, sintoniza con las duras advertencias que el propio mandatario había lanzado días atrás.

Ante la negativa inicial de la Nación de girar fondos para bacheo y repavimentación, Valdés había dejado entrever un escenario de colapso logístico regional: "Si esto continúa así, el día de mañana el intendente de Corrientes va a decir: ‘Bueno, muchachos, no lo podemos mantener más, tenemos que desviar el tránsito. Por acá se acabó el tránsito pesado’", una maniobra que paralizaría el transporte de cargas del Mercosur sobre el puente interprovincial.