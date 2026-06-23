El Ferrocarril Sarmiento incorporó un nuevo servicio express que conectará las estaciones de Once y Moreno. Este cuenta solamente con 3 paradas y ofrece comodidades superiores para que el viaje de los pasajeros que se trasladan entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el oeste del conurbano bonaerense sea más placentero.

El servicio circulará los lunes, miércoles y viernes con un traslado a la mañana y otro a la tarde. El transporte matutino viajará de Moreno hacia Once, mientras que el vespertino realizará el camino contrario. La única parada en medio de las estaciones es Haedo, el ferrocarril no parará en las demás estaciones del recorrido común de la línea Sarmiento.

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Tren Expreso Sarmiento: qué comodidades ofrece

El nuevo servicio usa trenes de larga distancia similares a los de la línea que llega desde Once a Bragado. Sin embargo, a diferencia de los otros de la misma línea, el Expreso Sarmiento ofrece prestaciones especiales para que los pasajeros puedan viajar más cómodos.

Ellos podrán disfrutar de asientos reclinables, aire acondicionado, sanitarios en las formaciones y un kiosco a bordo. De esta manera, se ofrece un estándar superior a los ferrocarriles tradicionales.

El nuevo servicio usa trenes de larga distancia similares a los de la línea que llega desde Once a Bragado.

Horarios del Tren Expreso Sarmiento

Gracias a la reducción de paradas, el Tren Sarmiento podrá realizar viajes más cortos, con una duración promedio de una hora y 20 minutos. En el caso de la formación que sale desde Moreno, este iniciará su viaje a las 6:29, llegará a Haedo a las 7:05 y arribará a la terminal de Once a las 7:50.

Por otro lado, por la tarde, el tren que sale desde Once dejará la estación a las 18:35, pasará por la segunda parada a las 19:21 y terminará su recorrido en Moreno a las 19:56. La corta duración del recorrido es especialmente ventajosa para los estudiantes y trabajadores que deben tomar el ferrocarril a diario.

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Cuánto costará el pasaje del nuevo servicio

El valor del ticket para viajar en el Tren Expreso Sarmiento es de $2.600 por tramo. Este se podrá comprar anticipadamente en los canales oficiales de Trenes Argentinos o en las boleterías habilitadas, es decir, no se venden a bordo en las formaciones.

Para poder comprar un pasaje en tren, los usuarios deberán acceder a la web de Trenes Argentinos y completar el formulario correspondiente con los datos personales y de los acompañantes. Una vez finalizado, podrán elegir el servicio de preferencia.

JSM/fl