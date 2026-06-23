Los metrodelegados liberarán molinetes en la Línea B y advierten que podrían profundizar las medidas de fuerza

Los trabajadores afiliados a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) realizarán este martes una nueva medida de fuerza en el marco del conflicto que mantienen con la empresa concesionaria Emova. La protesta consistirá en la liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B, entre las 7 y las 8 de la mañana.

Desde el gremio señalaron que la decisión fue tomada luego de reiterados reclamos por descuentos salariales y sanciones disciplinarias que consideran “ilegales”. Además, advirtieron que, si no hay una respuesta favorable a sus demandas, el plan de lucha podría profundizarse en los próximos días e incluso afectar el normal funcionamiento del servicio.

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A través de un comunicado, la AGTSyP denunció que la empresa aplica “descuentos salariales y sanciones disciplinarias contra empleados y representantes gremiales”, situación que, según sostienen, vulnera derechos laborales y busca desalentar las denuncias sobre las condiciones de trabajo y el estado del servicio.

El secretario ejecutivo del sindicato, Claudio Dellecarbonara, aseguró que “se aplican descuentos compulsivos sobre los salarios y se utilizan las sanciones como mecanismo de presión para desalentar las denuncias vinculadas a las condiciones laborales y al estado del servicio”. En ese sentido, afirmó que el gremio cuenta con medidas cautelares y resoluciones judiciales favorables que intiman a la concesionaria a dejar sin efecto esas sanciones y descuentos.

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Asimismo, la organización gremial informó que ya presentó denuncias ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires por el accionar de la empresa y reclamó una pronta intervención de las autoridades para destrabar el conflicto.

Dellecarbonara también anticipó que la protesta de este martes podría ser apenas el inicio de una serie de acciones. “El plan de lucha va a continuar durante los próximos días”, afirmó, y agregó que “la liberación de molinetes de este martes será el primer paso de un plan de acción, que podría extenderse a otras iniciativas con impacto sobre el servicio”.

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Por su parte, Emova rechazó las acusaciones formuladas por el gremio y aseguró que las medidas adoptadas se ajustan a la normativa vigente. En un comunicado difundido este lunes, la concesionaria sostuvo que “estas acciones gremiales responden a descuentos realizados a aquellos empleados que no cumplieron con sus horarios de trabajo establecidos sin justificación alguna”.

La empresa además negó que existan sanciones arbitrarias y explicó que “se abonaron los días trabajados y solamente se descontaron aquellos días en algunos trabajadores no prestaron los servicios correspondientes”.

CS