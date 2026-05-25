La Línea F cambiará el paisaje urbano porteño: ¿dónde estarán ubicadas las bocas del subte?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el envío de un proyecto de ley a la Legislatura porteña para avanzar con la construcción de la Línea F, una obra de infraestructura que promete redefinir la conectividad transversal entre los barrios de Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo.

El trazado, de 8,6 kilómetros de extensión, busca descomprimir la saturada Línea D; combinar las seis líneas existentes y mejorar la intermodalidad con los ferrocarriles Roca y San Martín. Sin embargo, la iniciativa trae consigo una innovación estética y funcional que genera tanto expectativas como resistencias: el fin de las bocas de subte en las veredas.

Render oficial del interior proyectado para las estaciones de la futura Línea F

A diferencia de las redes tradicionales, donde las escaleras de acceso ocupan espacio en la vía pública, la Línea F proyecta una impronta moderna inspirada en sistemas europeos, como la Línea 14 del metro de París y en experiencias recientes de la red porteña, como algunos accesos de la Línea H. Fuentes del Ejecutivo porteño explicaron a PERFIL que el objetivo es evitar que los accesos "molesten u ocupen espacio público" en veredas que suelen ser angostas.

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"La idea es que los accesos no estén más en la vereda, a menos que sea en una plaza gigante; queremos que la entrada sea a través de edificios aledaños para reordenar el entorno", señalaron.

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Este cambio de paradigma sustenta el pedido de expropiación de diversos predios y subsuelos detallados en los anexos de la norma. El criterio de selección, según el texto oficial, priorizó aquellos inmuebles con menor desarrollo constructivo o unidades funcionales para causar el menor impacto posible sobre la propiedad privada.

Entre los inmuebles alcanzados figuran predios sobre avenida Callao, Las Heras, Entre Ríos y Cochabamba. Algunos serían objeto de expropiación completa y otros únicamente del subsuelo.

Zivals y el Mercado San Cristóbal

La lista de expropiaciones incluye inmuebles de alto valor simbólico y patrimonial. Uno de los focos de mayor tensión es la esquina de Callao y Corrientes, donde funciona la histórica disquería y librería Zivals.

La histórica disquería y librería Zivals, ubicada en la esquina de avenida Callao 395 y Corrientes, quedó en el centro de la polémica por las posibles expropiaciones vinculadas a la futura Línea F

Fernando Laviz, dueño del establecimiento fundado en 1971, expresó a este medio su sorpresa y preocupación: "Es un delirio. No vas a expropiar una propiedad de 450 metros cuadrados, icono cultural de la ciudad, para hacer un vestíbulo de 40 metros", afirmó Laviz.

Según explicó, el expediente no contiene detalles técnicos sobre la viabilidad de algunas estaciones ni fundamentos específicos sobre la necesidad de afectar determinados inmuebles. También cuestionó la falta de información oficial sobre el alcance real del proyecto: “Nos enteramos por versiones periodísticas. Nadie vino a explicarnos qué quieren hacer ni por qué eligieron este lugar”, señaló.

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Para el empresario, la incertidumbre afecta no solo a Zivals sino también a comerciantes y espacios históricos que podrían quedar involucrados en las obras de la futura Línea F.

Desde el Gobierno porteño, en cambio, sostienen que el criterio utilizado para seleccionar inmuebles fue principalmente operativo y económico. “Siempre se buscó la opción más barata o inmuebles donde la intervención fuera más sencilla”, explicaron fuentes oficiales. También indicaron que podrían existir negociaciones posteriores con propietarios para conservar actividades comerciales dentro de futuras construcciones.

Según el proyecto, el trazado de la Línea F conectará Barracas con Palermo a través de 11 estaciones

Según indicaron, el objetivo es minimizar el impacto sobre el espacio público y preservar, siempre que sea posible, las fachadas y estructuras de valor patrimonial. “La intención no es destruir patrimonio urbano sino integrar la obra a la trama de la ciudad con criterios más modernos de movilidad”, sostuvieron fuentes de la Ciudad.

Otro inmueble afectado es el Mercado San Cristóbal, ubicado en Av. Entre Ríos 1502. Desde el Gobierno sugieren que, además del acceso al subte, se busca aprovechar la estructura para un polo cultural, manteniendo la fachada y estructura original.

El Mercado San Cristóbal, sobre avenida Entre Ríos

Ante esto, la legisladora Claudia Neira presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires, advirtió a PERFIL sobre la necesidad de transparencia: "Cada expropiación debe estar claramente fundamentada, explicando por qué ese inmueble resulta indispensable, cuáles fueron las alternativas analizadas y cuál va a ser el impacto urbano y social de la intervención".

La dirigente también remarcó que proyectos de esta magnitud requieren mecanismos de control institucional y participación ciudadana. “La Línea F puede ser una gran oportunidad para mejorar la movilidad y transformar zonas postergadas de la Ciudad, pero eso no puede hacerse sin información pública clara ni afectando patrimonio urbano y comercial sin las debidas garantías”, sostuvo.

Neira advirtió además que "en casos como el del Mercado San Cristóbal, además, hay una historia previa de debates sobre el estado del inmueble, su evolución dominial, estado deterioro y futuro del predio. Eso hace todavía más importante actuar con mucha claridad y sensibilidad urbana, para evitar dudas o sospechas respecto de posibles procesos de valorización o intereses inmobiliarios asociados a la obra pública”.

Cómo serían las futuras estaciones de la Línea F, con andenes de gran amplitud, circulación central y espacios integrados

El expediente legislativo también prevé la creación de una comisión bicameral de seguimiento que deberá informar periódicamente sobre el avance de las obras y las inversiones realizadas. La construcción de la Línea F se enmarca en el Plan Estratégico y Técnico para la Expansión de la Red de Subtes (PETERS).

El proyecto, que lleva las firmas del Jefe de Gobierno Jorge Macri y los ministros Pablo Bereciartua, Gustavo Arengo Piragine y Gabriel Sanchez Zinny, deberá atravesar ahora el debate en las comisiones de la Legislatura. Según las previsiones oficiales, de aprobarse, los túneles y el trabajo de la tuneladora podrían comenzar a principios de 2027.

Qué inmuebles y subsuelos busca expropiar la Ciudad para construir la Línea F

El proyecto de la Línea F contempla la expropiación de 39 inmuebles ubicados en distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de avanzar en la construcción de túneles, estaciones e infraestructura técnica vinculada al nuevo ramal de subte.

La esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos figura entre los inmuebles contemplados para expropiación total

La iniciativa divide las afectaciones en dos categorías. Por un lado, prevé la expropiación total de 12 propiedades, lo que implica la toma de control tanto de la superficie como del subsuelo. Entre ellas aparecen tres inmuebles sobre Cochabamba al 1700 (Cochabamba 1795, 1789 y 1773), además de predios en Avenida Entre Ríos al 100 y al 700, Hipólito Yrigoyen 1812, Callao 373 y cuatro propiedades sobre Avenida Las Heras, entre los números 1936 y 3349.

En paralelo, el texto legislativo establece la expropiación de subsuelos en otros 27 inmuebles. La mayor concentración de estas afectaciones se ubica sobre Avenida Callao, entre los números 1416 y 1458, y sobre Avenida Las Heras al 1800. También figuran propiedades en Pavón 1778, Filiberto al 1700, Ayacucho 1577 y 1583, Pacheco de Melo 1825 y distintos tramos de Avenida Entre Ríos entre el 1500 y el 1590.

El inmueble de Av. General Las Heras 2416, a metros de la Biblioteca Nacional, figura entre las expropiaciones de la futura Línea F

Con un recorrido proyectado de casi nueve kilómetros y 11 estaciones, la futura Línea F unirá Barracas con Palermo y atravesará las comunas 1, 2, 3, 4 y 14. El trazado correrá por avenidas clave como Juan de Garay, Entre Ríos, Callao y Las Heras, con combinaciones estratégicas con todas las líneas de subte, además del Ferrocarril Roca en Constitución.

La primera etapa incluirá las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán, mientras que una segunda fase completará el recorrido con Santa Fe, Recoleta, Hospital Rivadavia, Parque Las Heras y Plaza Italia.

GD/fl