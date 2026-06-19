Choque de trenes en el Reino Unido: al menos un muerto y 89 heridos (11 muy graves)

Por lo menos una persona falleció y 89 resultaron heridas, de las cuales 11 están “muy graves” como resultado del choque entre dos trenes en Bedford, 90 kilómetros al norte de Londres, Reino Unido.

Según Sky News, uno de los trenes se detuvo tras reportar una falla y fue golpeado por atrás por el segundo convoy, que viajaba en la misma dirección. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que 11 personas tienen “lesiones muy graves”, 22 se encuentran gravemente heridas y 56 tienen lesiones leves, informó la BBC en declaraciones recogidas por la Agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades indicaron "enviamos un gran número de recursos al lugar del accidente, incluyendo más de 20 ambulancias, equipos especializados de respuesta en zonas peligrosas y también 6 helicópteros de asistencia sanitaria. Todos los pacientes con las lesiones más graves ya han sido trasladados del lugar del accidente a centros de asistencia".

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Los trenes que chocaron fueron el de las 16:40 horas, que cubría el recorrido de Corby a London St Pancras, y el de las 15:50, que cubría la ruta de Nottingham a London St Pancras, informó East Midlands Railway, la empresa operadora del servicio, y remarcó que su personal está en el lugar del accidente, colaborando con Network Rail y los equipos de emergencia.

Los servicios ferroviarios de East Midlands Railway con origen y destino a la estación de London St Pancras fueron suspendidos por el resto del día. “Pedimos a la gente que evite la zona”, informó la policía de Bedfordshire.

Starmer lamentó lo sucedido

Keir Starmer, el primer ministro británico, expresó en su cuenta oficial de X el dolor por lo ocurrido: “Ante todo, mis pensamientos están con la familia de la persona que lamentablemente ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos. Agradezco a los servicios de emergencia su rápida respuesta ante este trágico incidente”.

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Por su parte, la secretaria de transporte, Heidi Alexander, escribió en X: “Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway. Agradezco a los servicios de emergencia que se encuentran en el lugar atendiendo a los afectados”.

HM/HB