Tras meses paralizada, reactivaron la obra de la Autovía 12: el mapa completo de los desvíos

Luego de un prolongado período de parálisis que llegó a su fin tras la regularización de las deudas que mantenía el Gobierno nacional, se reactivó formalmente la obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 12. Los trabajos en la calzada principal y accesos se reanudaron con mayor intensidad a partir de este miércoles, lo que obligó a la empresa concesionaria JCR a implementar un exhaustivo esquema de reordenamiento vial.

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Las autoridades viales solicitaron a los conductores extremar las precauciones y respetar la señalización de los desvíos provisorios habilitados.

Desde la constructora enfatizaron un aspecto técnico fundamental para evitar siniestros: todas las colectoras del tramo poseen sentido único y obligatorio. Por razones de diseño, seguridad vial y operatividad de las maquinarias, las calzadas laterales no pueden funcionar con doble sentido de circulación, por lo que el uso a contramano queda estrictamente prohibido.

Circulación en el Sector Sur: de Maipú a Independencia

Los desvíos provisorios en este tramo se concentran en el espacio comprendido entre la Rotonda de la avenida Maipú y la Rotonda de la avenida Independencia.

Sentido Avenida Maipú hacia Rotonda Independencia: El punto crítico se localiza sobre los Puentes Pirayuí . Quienes transitan por la Ruta 12 deben desviarse hacia la izquierda. El carril de la derecha queda reservado de forma exclusiva para frentistas y usuarios locales. Una vez transpuesto el puente, los conductores que van por la colectora izquierda deben girar a la derecha para incorporarse a la colectora derecha, continuando por allí hasta el último desvío cercano a la Rotonda de la avenida Independencia, donde reingresarán a la traza principal de la ruta.

Sentido Rotonda Independencia hacia avenida Maipú: Quienes se dirigen hacia el sur tienen dos alternativas iniciales: ingresar directamente a la colectora izquierda desde la misma rotonda, o continuar 700 metros por la Ruta 12 y luego descender por la rampa derecha hacia esa misma colectora. Al pasar la calle Verona, existe un retorno a 700 metros para volver hacia Independencia por la colectora derecha. Quienes sigan derecho continuarán por la colectora izquierda hasta los Puentes Pirayuí, donde subirán por la rampa izquierda para reincorporarse a la Ruta 12.

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Circulación en el Sector Norte: de Independencia a Misiones

Este bloque abarca desde la Rotonda de la avenida Independencia hasta el cruce con la Ruta Provincial Nº 43, en las inmediaciones de los accesos a Santa Ana y El Perichón.

Sentido Rotonda Independencia hacia Misiones: los automovilistas pueden optar por la calzada principal de la Ruta 12 o la colectora derecha. Al llegar al sector del Puente de la avenida Centenario se instaló un cruce semaforizado. Quienes elijan la colectora derecha deberán reducir la velocidad por tratarse de una zona urbana con escuelas. A los 1.200 metros podrán subir de nuevo a la Ruta 12 por la rampa izquierda, recordando que los vehículos que circulan por la ruta central tienen prioridad de paso .

Intersección avenida Libertad: es uno de los puntos más conflictivos por el alto volumen de tránsito, por lo que se exige respetar las velocidades máximas. Más adelante, debido a que el puente de alto nivel del Acceso a Santa Ana sigue inconcluso, se debe bajar a la colectora derecha para distribuir los giros hacia la Ruta Provincial 43 (Santa Ana), Perichón, los retornos y el Aeropuerto.

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Alerta por el ingreso al Aeropuerto Piragine Niveyro

Uno de los puntos que genera mayores confusiones en el sector norte es el acceso a la terminal aérea. La empresa constructora aclaró que el primer empalme visible sobre la izquierda de la Ruta 12 es exclusivamente la salida del Aeropuerto.

El ingreso se realiza únicamente por la colectora izquierda: se debe usar el retorno, circular por la colectora derecha, pasar por debajo del puente de Santa Ana y recién allí incorporarse a la colectora izquierda que conduce al Aeropuerto.