La Cámara de Senadores de la Nación llevará a cabo este jueves, a partir de las 11:00, una sesión que se prevé sumamente compleja. Tras haber sido postergada la semana pasada, la reunión plenaria cuenta con un temario que incluye el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, diversos convenios internacionales y la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio. Sin embargo, el eje del debate estará centrado en una fuerte disputa reglamentaria en torno a los pedidos de interpelación y remoción del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.

El inicio de la actividad en el recinto estará monopolizado por la discusión técnica y política sobre la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional, el cual faculta al Congreso a debatir una moción de censura o remoción del ministro coordinador. En esta instancia confrontarán dos posturas netamente opuestas.



La estrategia libertaria para proteger a Manuel Adorni en el Senado

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Por un lado, el interbloque peronista, encabezado por José Mayans, buscará mantener el criterio dialogado en la reunión de Labor Parlamentaria de la semana anterior. Desde este sector sostienen que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, había coincidido inicialmente en que la gravedad del asunto no amerita el trámite ordinario de cualquier proyecto, por lo que la interpelación debería resolverse por mayoría absoluta.

Por el otro, el bloque gubernamental y sus aliados modificaron su estrategia regulatoria tras directivas del Poder Ejecutivo. Ahora buscarán imponer la tesis de que, al tratarse de iniciativas sin dictamen de comisión, se requiere obligatoriamente el voto de las dos dedicadas terceras partes del Cuerpo para habilitar su tratamiento sobre tablas.

De acuerdo con las actas vigentes, si la oposición no logra reunir los dos tercios de los votos emitidos para forzar el debate inmediato, los pedidos de resolución serán girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales en los términos de los artículos 124 y 129 del Reglamento del Senado, lo que postergará su llegada al recinto por al menos siete días.

El PRO anticipa su apoyo a la moción de censura

El escenario legislativo sumó una fuerte presión política tras las declaraciones del presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling. El legislador ratificó esta mañana que su bancada acompañará el pedido de censura y apartamiento del cargo de Manuel Adorni."Que dé un paso al costado es un pedido de toda la Argentina", afirmó Goerling en declaraciones radiales, argumentando que la continuidad del funcionario "mantiene en una parálisis al Gobierno".

El pronunciamiento del bloque del PRO quiebra la homogeneidad que el oficialismo esperaba mantener con sus habituales aliados y redefine el mapa de votos de cara al inicio de la sesión, garantizando un debate prolongado y de alto impacto institucional antes de dar paso al tratamiento del temario ordinario.