Lemos no descarta bajar a De Loredo si una alianza opositora lo exige para enfrentar a Llaryora

La foto que reunió en Buenos Aires a intendentes cordobeses, funcionarios nacionales y referentes de La Libertad Avanza sigue generando repercusiones dentro de la política provincial. Uno de los protagonistas fue el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, quien participó del encuentro gestionado por el diputado nacional Gabriel Bornoroni y que incluyó una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Aunque remarcó que el encuentro tuvo un objetivo institucional vinculado a la gestión municipal, Lemos reconoció que el escenario electoral ya comenzó a moverse y dejó definiciones que impactan en la discusión opositora de Córdoba. “Estamos trabajando en un armado que ofrezca una alternativa distinta para la provincia e incluya a todos los actores que entiendan que tenemos que construir un proyecto común”, sostuvo.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Lemos confirmó que desde el Gobierno nacional bajó un mensaje claro para la oposición cordobesa. “Santilli fue muy claro. El planteo fue unir a toda la oposición para construir una alternativa competitiva en Córdoba”, afirmó.

El dirigente radical insistió en que la prioridad debe ser el proyecto político antes que los nombres propios. “Estamos ante una oportunidad única después de casi 30 años de un mismo signo político gobernando la provincia. Hay que enfocarse en el objetivo y no solamente en las candidaturas”, señaló.

De Loredo sigue siendo el candidato del radicalismo

Pese a abrir la puerta a acuerdos más amplios, Lemos ratificó que el radicalismo tiene una referencia clara para encabezar ese proceso. “Rodrigo de Loredo es nuestro candidato. Es el dirigente mejor preparado que tenemos, conoce cada región de Córdoba y tiene un diagnóstico acabado de la provincia”, aseguró.

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No obstante, evitó cerrar la discusión sobre eventuales acuerdos electorales. “No me gusta ponerle cara a estas cuestas. Hay que incluir a Juez, a De Loredo, a García Elorrio y a todos los sectores que quieran formar parte de una alternativa real para los cordobeses”, agregó.

Sobre el caso Adorni

Lemos se mostró crítico con la permanencia del funcionario en medio de los cuestionamientos públicos. “A mí me parece que hoy le está haciendo un daño al Presidente”. Y agregó: “Si tenés una persona con antecedentes o cuestionamientos que deben ser investigados, lo correcto sería dar un paso al costado hasta que la situación se aclare”.

Sin embargo, aclaró que se trata de una decisión exclusiva de La Libertad Avanza. “Son definiciones que tiene que tomar ese espacio político. Nosotros no tenemos injerencia sobre eso”, concluyó.