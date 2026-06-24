La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles la autorización de pagos por US$ 171 millones a dos fondos de inversión que mantienen litigios con la Argentina por bonos de la deuda en default de 2001 y, la iniciativa fue sancionada con 139 votos afirmativos, 97 negativos y sin abstenciones. Ahora, el proyecto habilita el acuerdo con los fondos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP, en el marco de causas judiciales que el país enfrenta en el exterior por la reestructuración de su deuda soberana.

Actualmente, beneficia a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, estableciendo un esquema de cancelación que incluye una quita superior al 30 por ciento sobre el valor nominal de las sentencias judiciales originales.

De acuerdo con lo estipulado, el Estado argentino desembolsará 67 millones de dólares destinados al primer fondo y 104 millones de dólares al segundo. La operación se llevará a cabo mediante el mecanismo conocido como "Entrega contra Pago", e incorpora una cláusula de protección legal denominada "standstill", la cual prohíbe taxativamente que los demandantes inicien nuevas acciones judiciales o interfieran en las operaciones financieras del país en el exterior.

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Por parte del Poder Ejecutivo se enfatizó que esta aprobación legislativa resulta fundamental para finalizar las investigaciones sobre los activos nacionales que los fondos mantenían en curso.

La entrada en vigencia de la ley permitirá, por tanto, la conclusión de los procesos de auditoría y rastreo de activos conocidos como "Discovery", que involucraban información sobre cuentas bancarias, procesos de privatización y diversos bienes soberanos en el extranjero. El acuerdo, que lleva la firma del secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a los representantes legales de los fondos involucrados, cuenta con un plazo de vigencia hasta el próximo 30 de junio.

Con 139 votos a favor, Diputados aprobó el pago a fondos buitre

A continuación, el listado de los legisladores que votaron a favor:

Guillermo César Agüero (UCR – Chaco)

Sabrina Ajmechet (La Libertad Avanza – CABA)

Carlos Alberto Almena (La Libertad Avanza – San Luis)

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza – Corrientes)

Claudio Álvarez (Innovación Federal – San Luis)

Bárbara Andreussi (La Libertad Avanza – Jujuy)

Pablo Ansaloni (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Damián Arabia (La Libertad Avanza – CABA)

Martín Ardohain (PRO – La Pampa)

Lourdes Micaela Arrieta (Provincias Unidas – Mendoza)

Alberto Arrúa (Innovación Federal – Misiones)

Belén Avico (La Libertad Avanza – Córdoba)

Karina Banfi (Adelante Buenos Aires – Buenos Aires)

Atilio Basualdo (La Libertad Avanza – Formosa)

Carolina Basualdo (Provincias Unidas – Córdoba)

Mónica Becerra (La Libertad Avanza – San Luis)

Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Alberto Tiburcio «Bertie» Benegas Lynch, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para el periodo 2023-2027

Emmanuel Bianchetti (PRO – Misiones)

Bernardo Biella (Innovación Federal – Salta)

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza – Córdoba)

Adrián Brizuela (La Libertad Avanza – Catamarca)

Juan Fernando Brugge (Provincias Unidas – Córdoba)

Eliana Bruno (La Libertad Avanza – Salta)

Mariano Campero (La Libertad Avanza – Tucumán)

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas – Río Negro)

Alejandro Carrancio (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Giselle Castelnuovo (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Abel Chiconi (La Libertad Avanza – San Juan)

Gerardo Cipolini (UCR – Chaco)

Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

Fernando De Andreis (PRO – CABA)

María Florencia De Sensi (PRO – Buenos Aires)

Romina Diez (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Nicolás Emma (La Libertad Avanza – CABA)

Eduardo Falcone (MID – Buenos Aires)

Martín Matzkin asumió como diputado nacional y fortalece la representación de Bullrich en La Libertad Avanza

Alejandro Fargosi (La Libertad Avanza – CABA)

Pablo Farías (Provincias Unidas – Santa Fe)

Elia Marina Fernández (Independencia – Tucumán)

Daiana Fernández Molero (PRO – CABA)

Alida Ferreyra (La Libertad Avanza – CABA)

Sergio Figliuolo (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Alejandro Finocchiaro (PRO – Buenos Aires)

María Gabriela Flores (La Libertad Avanza – Salta)

Alicia Fregonese (PRO – Entre Ríos)

Maira Frías (La Libertad Avanza – Chubut)

María Virginia Gallardo (La Libertad Avanza – Corrientes)

Álvaro García (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Carlos García (La Libertad Avanza – Chaco)

José Luis Garrido (Por Santa Cruz – Santa Cruz)

Antonela Giampieri (PRO – CABA)

Silvana Giudici (La Libertad Avanza – CABA)

Silvana Giudici, diputada nacional por La Libertad Avanza

Rosario Goitia (La Libertad Avanza – Chaco)

Alfredo Gonzales (La Libertad Avanza – Jujuy)

Álvaro González (PRO – CABA)

Diógenes González (UCR – Corrientes)

Gerardo González (Innovación Federal – Formosa)

María Luisa González Estevarena (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Maura Gruber (La Libertad Avanza – Misiones)

Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas – Córdoba)

Jairo Guzmán (La Libertad Avanza – Santa Cruz)

Diego Hartfield (La Libertad Avanza – Misiones)

Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal – Misiones)

Patricia Holzman (La Libertad Avanza – CABA)

Gerardo Huesen (La Libertad Avanza – Tucumán)

Gladys Humenuk (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

María Cecilia Ibáñez (La Libertad Avanza – Córdoba)

Carlos Gustavo Jaime Quiroga (Producción y Trabajo – San Juan)

Andrés Laumann (La Libertad Avanza – Entre Ríos)

Lilia Lemoine (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Lilia Lemoine, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires

Andrés Leone (La Libertad Avanza – CABA)

Mercedes Llano (La Libertad Avanza – Mendoza)

Enrique Lluch (La Libertad Avanza – Córdoba)

Johanna Sabrina Longo (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Lorena Macyszyn (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Álvaro Martínez (La Libertad Avanza – Mendoza)

Martín Matzkin (La Libertad Avanza – La Pampa)

Karina Maureira (La Neuquinidad – Neuquén)

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Gladys Medina (Independencia – Tucumán)

Julieta Metral Asensio (La Libertad Avanza – Mendoza)

Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza – Tucumán)

Soledad Mondaca (La Libertad Avanza – Neuquén)

Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Juan Pablo Montenegro (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Francisco Morchio (La Libertad Avanza – Entre Ríos)

Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza – Salta)

Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza – Neuquén)

Lisandro Nieri (UCR – Mendoza)

Miriam Niveyro (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Javier Noguera (Independencia – Tucumán)

Joaquín Ojeda (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Pablo Outes (Innovación Federal – Salta)

Sebastián Pareja (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Marcos Patiño Brizuela (La Libertad Avanza – Córdoba)

Santiago Pauli (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego)

Agustín Pellegrini (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Federico Agustín Pelli (La Libertad Avanza – Tucumán)

José Peluc (La Libertad Avanza – San Juan)

Luis Petri (La Libertad Avanza – Mendoza)

María Lorena Petrovich (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Luis Albino Picat (La Libertad Avanza – Córdoba)

Nancy Viviana Picon Martínez (Producción y Trabajo – San Juan)

María Celeste Ponce (La Libertad Avanza – Córdoba)

Manuel Quintar (La Libertad Avanza – Jujuy)

Valentina Ravera (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Verónica Razzini (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Qué hicieron los diputados chaqueños en la sesión caída por la interpelación a Adorni

Karen Reichardt (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Gastón Riesco (La Libertad Avanza – Neuquén)

Cristian Ritondo (PRO – Buenos Aires)

Gonzalo Roca (La Libertad Avanza – Córdoba)

Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego)

Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza – Córdoba)

Yamila Ruiz (Innovación Federal – Misiones)

Javier Sánchez Wrba (PRO – Buenos Aires)

Juliana Santillán Juárez Brahim (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Juliana Santillán, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2023-2027

Santiago Santurio (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Juan Schiaretti (Provincias Unidas – Córdoba)

Darío Schneider (UCR – Entre Ríos)

Laura Soldano (La Libertad Avanza – Córdoba)

Yamile Tomassoni (La Libertad Avanza – Santa Fe)

Rubén Darío Torres (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

José Federico Tournier (La Libertad Avanza – Corrientes)

César Treffinger (La Libertad Avanza – Chubut)

Hernán Uriel (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Daniel Vancsik (Innovación Federal – Misiones)

Patricia Vázquez (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Yolanda Vega (Innovación Federal – Salta)

Andrea Fernanda Vera (La Libertad Avanza – Buenos Aires)

Pamela Verasay (UCR – Mendoza)

Diputados debate el Súper RIGI y acuerdos con acreedores en una sesión clave

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza – Río Negro)

Gino Visconti (La Libertad Avanza – La Rioja)

Martín Yeza (PRO – Buenos Aires)

Oscar Zago (MID – CABA)

Carlos Raúl Zapata (La Libertad Avanza – Salta)

MV