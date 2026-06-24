Martín Matzkin asumió como diputado nacional y fortalece la representación de Bullrich en La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados formalizó este miércoles la incorporación de Martín Matzkin como nuevo legislador nacional por La Pampa, luego de que Adrián Ravier dejara su banca para asumir como vocero del presidente Javier Milei.

Matzkin, de 52 años y abogado de profesión, integró la lista de La Libertad Avanza en alianza con el Pro durante las elecciones legislativas de 2025, donde ocupó el tercer lugar detrás de Ravier. La nómina logró obtener una sola banca, que ahora queda en manos del dirigente pampeano.

Patricia Bullrich presente en la ceremonia de Martín Matzkin

La ceremonia de juramento contó con la presencia de Patricia Bullrich, figura clave en el recorrido político de Matzkin y principal referente de su espacio dentro del oficialismo. Antes de desembarcar en el Congreso, el flamante diputado se desempeñó como subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad, cargo al que accedió durante la gestión de Bullrich al frente de esa cartera.

El apellido Matzkin tiene una larga historia en la política de La Pampa. Martín Matzkin es sobrino de Jorge Rubén “Toto” Matzkin, uno de los dirigentes más influyentes del justicialismo provincial y una figura destacada del menemismo durante la década de 1990.

Jorge Rubén “Toto” Matzkin ocupó cargos de relevancia tanto a nivel provincial como nacional. Fue ministro de Economía de La Pampa, diputado nacional, presidente del bloque justicialista en la Cámara baja y viceministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem. Más tarde, durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, asumió como ministro del Interior.

Sus inicios en la política y el comienzo de la cercanía con Patricia Bullrich

Con el paso de los años, Matzkin se acercó al PRO y participó del armado político liderado en La Pampa por Carlos Mac Allister, exfutbolista y uno de los pioneros del macrismo en la provincia. Mac Allister logró en 2013 convertirse en el primer representante nacional de ese espacio político en territorio pampeano.

Su evolución política lo llevó posteriormente a consolidar una relación estrecha con Patricia Bullrich, convirtiéndose en uno de sus principales referentes provinciales. Esa cercanía terminó facilitando su incorporación al esquema de La Libertad Avanza tras la alianza electoral entre el partido de Javier Milei y sectores del PRO.