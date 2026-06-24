Los salarios volvieron a ganarle a la inflación en abril, pero todavía acumulan pérdida de poder adquisitivo

Los salarios registrados lograron recuperar terreno frente a la inflación en abril y cortaron una racha de siete meses consecutivos de pérdida del poder adquisitivo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos formales aumentaron 3,5% durante el cuarto mes del año, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 2,6%.

Pese a esta mejora puntual, los trabajadores registrados todavía muestran un balance negativo en lo que va de 2026 y también en la comparación con un año atrás. De acuerdo con los datos oficiales, los ingresos registrados acumularon una suba del 10,7% en los primeros meses del año, por debajo del 12,3% que avanzaron los precios en el mismo período.

Cuáles fueron los números de la medición interanual

La situación también se repite en la medición interanual. Mientras los salarios crecieron 29,4%, la inflación acumulada alcanzó el 32,4%, lo que refleja una pérdida real del poder de compra. El índice general de salarios, que incorpora además a los trabajadores informales, mostró un incremento de 3,7% en abril.

El relevamiento del Indec indicó que el sector informal es el único que presenta una mejora real tanto en el acumulado anual como en la comparación interanual. Los salarios no registrados avanzaron 19,7% en lo que va del año y registraron un salto de 69,6% respecto del mismo período del año anterior. No obstante, las estadísticas del empleo informal se publican con cinco meses de retraso debido a cuestiones metodológicas.

Comparación entre el sueldo registrado y el estatal

Dentro de los trabajadores registrados, el sector privado mostró una evolución más favorable. Los salarios privados aumentaron 4% en abril y superaron la inflación del período, mientras que los ingresos del sector público crecieron apenas 2,3%, por debajo del IPC. Esta diferencia coincide con el diagnóstico que sostiene el Gobierno, que asegura que el mayor ajuste salarial desde fines de 2023 se concentró en los empleados estatales.

Aunque la recuperación observada en abril representa una señal positiva, persiste el debate sobre el nivel real de los salarios.

Diversas consultoras privadas sostienen que los ingresos todavía se encuentran por debajo de los niveles de noviembre de 2023. En cambio, desde el Gobierno aseguran que el poder adquisitivo se mantiene por encima de los valores registrados al inicio de la actual gestión.