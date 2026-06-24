YPF y McDonald's sellaron una alianza para abrir locales en estaciones de servicio de todo el país

YPF profundiza su estrategia para diversificar el negocio de sus estaciones de servicio y sumar nuevas propuestas comerciales. En ese marco, la compañía de mayoría estatal firmó un acuerdo con Arcos Dorados, operador de McDonald's en Argentina y América Latina, para instalar restaurantes de la cadena de comida rápida dentro de su red de estaciones.

La primera apertura prevista bajo esta alianza se concretará durante el segundo semestre del año, aunque por el momento las empresas no revelaron la ubicación elegida. El convenio fue firmado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y por Woods Staton, presidente ejecutivo del directorio de Arcos Dorados.

Qué busca implementar YPF con esta alianza

La iniciativa forma parte del proceso de transformación que impulsa YPF para convertir sus estaciones en espacios de servicios y consumo, con una oferta adaptada a las características de cada zona y con el objetivo de incrementar la rentabilidad del negocio.

La petrolera apunta a ampliar las opciones para los clientes y aumentar el ticket promedio, en un contexto en el que la actividad ya no depende exclusivamente del expendio de combustibles.

Los 3 factores a tener en cuenta

El acuerdo contempla tres modalidades de desarrollo, todas con la posibilidad de incorporar AutoMac.

El primer formato será el denominado freestanding, que consiste en un restaurante independiente construido por separado de la tienda Full. La segunda opción será un esquema integrado con salón compartido, donde McDonald's y Full funcionarán dentro del mismo edificio y compartirán los espacios destinados a los clientes.

Finalmente, también se implementará un modelo integrado pero con áreas diferenciadas, en el que ambas marcas operarán en una misma estructura, aunque con sectores y circuitos de atención independientes.