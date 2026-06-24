El dólar volvió a subir y las cotizaciones paralelas superaron los $1.500: qué factores impulsan la demanda

El mercado cambiario volvió a mostrar tensión y las cotizaciones alternativas del dólar cerraron con fuertes subas. A excepción del tipo de cambio oficial, todas las variantes superaron la barrera de los $1.500, en un contexto de mayor demanda por cobertura en moneda extranjera.

La presión compradora también se reflejó en la intervención del Banco Central, que apenas adquirió USD 20 millones en el mercado oficial, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos meses. El dólar blue finalizó la jornada en $1.505, mientras que el dólar MEP avanzó 1,6% y cerró en $1.507.

El dólar contado con liquidación fue la cotización más elevada del mercado

La mayor suba correspondió al contado con liquidación (CCL), que alcanzó los $1.550 y se consolidó como la cotización más elevada del mercado. El movimiento evidenció una mayor búsqueda de cobertura por parte de inversores que buscan dolarizar carteras y transferir fondos al exterior. Como consecuencia, la brecha entre los dólares financieros y el tipo de cambio oficial volvió a ampliarse y pasó de niveles inferiores al 3% a ubicarse en torno al 4,5%.

Diversos factores contribuyeron al repunte de las cotizaciones en las últimas semanas. Uno de ellos fue el cobro del medio aguinaldo, que generó una mayor disponibilidad de pesos y llevó a muchos ahorristas a destinar parte de esos ingresos a la compra de dólares.

Los inversores aprovecharon la estabilidad cambiaria para blindarse en dólares

A esto se sumó la estrategia de inversores que aprovecharon la estabilidad cambiaria observada durante gran parte del año para incrementar su posición en moneda estadounidense. El resultado fue una aceleración del tipo de cambio, que acumula una suba cercana al 4,5% en junio.

El avance registrado por la divisa durante el mes representa un cambio respecto de lo ocurrido en los primeros meses de 2026. Por primera vez en el año, el aumento del dólar se ubicaría por encima de la inflación mensual, que las estimaciones privadas sitúan por debajo del 2%. Este escenario implica una desaceleración en el proceso de apreciación cambiaria que había caracterizado a la economía durante gran parte del año.

Entre enero y mayo, la combinación de una inflación acumulada superior al 14% y un tipo de cambio prácticamente estable generó un encarecimiento de la economía en dólares. La situación había despertado preocupación en varios sectores productivos, especialmente entre aquellas empresas que compiten con productos importados.