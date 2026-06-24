Súper RIGI: cómo funciona el régimen para inversiones de USD 1.000 millones

El Súper RIGI comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados con el objetivo de impulsar inversiones millonarias en industrias tecnológicas y sectores emergentes. La iniciativa propone beneficios fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios para proyectos de gran escala.

El nuevo esquema, denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, apunta a captar capitales para actividades que actualmente no tienen desarrollo en el país o se encuentran en etapas experimentales.

Qué es el Súper RIGI y por qué se debate en Diputados

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca ampliar el alcance del RIGI vigente y enfocarse en industrias consideradas estratégicas para el futuro. La propuesta establece condiciones especiales para atraer inversiones superiores a los USD 1.000 millones.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, la iniciativa pretende acelerar la transformación productiva y fomentar el desembarco de proyectos vinculados a innovación, tecnología e infraestructura avanzada.

1. Qué industrias podrán acceder al Súper RIGI

El régimen estará destinado exclusivamente a nuevas actividades económicas o sectores en fase experimental.

Inteligencia artificial

Biotecnología avanzada

Semiconductores

Energías renovables

Autos eléctricos

Fabricación de baterías de litio

Producción de paneles solares

Infraestructura digital estratégica

El texto excluye ampliaciones o modernizaciones de proyectos ya existentes.

2. Inversión mínima de USD 1.000 millones

Para ingresar al Súper RIGI, cada proyecto deberá comprometer una inversión mínima de USD 1.000 millones en activos computables.

El requisito supera ampliamente los montos exigidos por el régimen anterior y apunta exclusivamente a iniciativas de gran escala.

3. Cuánto deberá ejecutarse durante los primeros dos años

La iniciativa establece que al menos el 20% de la inversión comprometida deberá ejecutarse dentro de los primeros dos años desde la adhesión.

El objetivo es garantizar avances concretos en obras, compras de equipamiento y desarrollo productivo desde las primeras etapas.

4. Cuáles son los beneficios fiscales del Súper RIGI

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los Vehículos de Proyecto Único (VPU).

Ganancias al 15%

Amortización acelerada de inversiones

Deducción de quebrantos sin límite temporal

Transferencia de quebrantos a terceros luego de cinco años

Además, las inversiones en infraestructura y bienes muebles podrán amortizarse con mayor rapidez.

5. Menor carga tributaria sobre dividendos

El proyecto fija una alícuota reducida del 3,5% para dividendos y utilidades distribuidas por los VPU.

La medida busca mejorar la competitividad de los proyectos frente a otros destinos de inversión de la región.

6. Exenciones aduaneras para importar y exportar

El Súper RIGI contempla la exención total de derechos de importación y exportación para bienes incluidos dentro de los proyectos aprobados.

Esto abarca maquinaria, tecnología, insumos y también los productos resultantes de las nuevas industrias.

7. Beneficios para la contratación de trabajadores

La iniciativa establece una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales vinculadas a nuevos puestos laborales generados por estos emprendimientos.

El incentivo apunta a facilitar la contratación de personal en sectores tecnológicos e industriales avanzados.

8. Estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la garantía de estabilidad durante tres décadas.

Las condiciones tributarias, aduaneras, cambiarias y de seguridad social se mantendrán durante 30 años desde la adhesión al régimen.

Además, el texto incorpora mecanismos internacionales para la resolución de controversias.

9. Qué cambia para los proveedores locales

A diferencia del RIGI original, el nuevo esquema elimina la obligación de destinar un mínimo del 20% de la inversión a proveedores nacionales.

Las compras locales solo podrán exigirse cuando existan condiciones equivalentes a las disponibles en mercados internacionales.

10. Límites a impuestos provinciales y municipales

El proyecto fija un tope máximo del 0,5% para el impuesto sobre los Ingresos Brutos en las provincias que adhieran al régimen.

También impide que los municipios apliquen tasas sobre las ventas generadas por los proyectos alcanzados por el programa.

Cuál es el contexto del debate por el Súper RIGI

La discusión legislativa genera expectativa entre empresas, cámaras empresariales y gobernadores de provincias interesadas en captar inversiones vinculadas a tecnología y energías renovables.

El oficialismo busca avanzar con la aprobación antes del cierre del período legislativo y considera al Súper RIGI una herramienta para diversificar las inversiones que actualmente se concentran principalmente en energía y minería.

Según datos mencionados durante el debate, el régimen vigente acumula 38 proyectos presentados, de los cuales 14 ya fueron aprobados, con inversiones comprometidas por USD 107.176 millones.