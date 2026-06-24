Aguinaldo junio 2026: hasta cuándo pueden pagarlo y cómo se calcula

El aguinaldo tiene una fecha límite de pago establecida por la legislación laboral argentina. Millones de trabajadores, jubilados y pensionados esperan la acreditación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además de conocer cuándo debe abonarse, también es importante saber cómo se calcula el aguinaldo, quiénes tienen derecho a cobrarlo y qué ocurre si el empleador no cumple con los plazos establecidos.

Hasta cuándo pueden pagar el aguinaldo junio 2026

La primera cuota del aguinaldo en junio de 2026 debe abonarse como fecha límite el martes 30 de junio.

Sin embargo, la normativa laboral contempla un margen operativo de hasta cuatro días hábiles adicionales. Por ese motivo, algunos trabajadores podrían recibir el pago durante los primeros días de julio sin que ello implique automáticamente un incumplimiento legal.

En el caso del personal de casas particulares, el aguinaldo debe abonarse durante la última jornada laboral de junio, sin extensión posterior.

Qué es el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario

El Sueldo Anual Complementario (SAC) está regulado por el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 23.041 y el decreto reglamentario 1078/1984.

Se trata de una remuneración adicional obligatoria que complementa el salario habitual y que popularmente se conoce como el "sueldo número 13".

Primera cuota: junio.

junio. Segunda cuota: diciembre.

El beneficio se genera diariamente y se calcula sobre las remuneraciones percibidas durante cada semestre.

Cómo se calcula el aguinaldo junio 2026

Para calcular el aguinaldo junio 2026, se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre enero y junio.

La fórmula es simple:

SAC = Mayor remuneración mensual del semestre ÷ 2

Para conocer el monto correspondiente, el trabajador debe revisar los recibos de sueldo del semestre, identificar el salario bruto más alto y dividirlo por dos.

Ejemplo de cálculo del aguinaldo

Si la remuneración más alta del semestre fue de $1.000.000, el cálculo será:

$1.000.000 ÷ 2 = $500.000

En ese caso, el aguinaldo bruto será de $500.000, antes de los descuentos correspondientes.

Qué conceptos se incluyen para calcular el aguinaldo

La normativa establece que el SAC debe calcularse sobre la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto.

Entre los conceptos incluidos se encuentran:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Antigüedad

Premios y bonificaciones

Adicionales de convenio

Gratificaciones remunerativas

Las horas extras y comisiones se incorporan al mes en que fueron efectivamente cobradas.

Si existen aumentos salariales retroactivos, el empleador debe recalcular el aguinaldo y pagar la diferencia correspondiente.

Qué conceptos no se incluyen en el aguinaldo

Existen ingresos que no forman parte de la base de cálculo del SAC porque tienen carácter no remunerativo.

Beneficios sociales

Viáticos con comprobantes

Gratificaciones no remunerativas

Asignaciones familiares

Asignación por maternidad

Sumas no remunerativas de paritarias, salvo indicación expresa

Tampoco se computan períodos sin remuneración, como licencias sin goce de sueldo o excedencias.

Qué pasa con el aguinaldo si termina la relación laboral

Cuando existe una renuncia, despido o finalización del vínculo laboral, el trabajador conserva el derecho a cobrar el aguinaldo proporcional generado hasta la fecha de desvinculación.

Ese importe debe incluirse dentro de la liquidación final.

El beneficio también corresponde a los herederos en caso de fallecimiento del trabajador.

Quiénes cobran aguinaldo en Argentina

El aguinaldo junio 2026 alcanza a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios previsionales.

Trabajadores registrados del sector privado

Empleados públicos

Jubilados

Pensionados

Personal de casas particulares registrado

No corresponde para trabajadores informales ni para monotributistas independientes.

Cuándo puede pagarse el aguinaldo en cuotas

La regla general establece que el SAC debe abonarse en dos cuotas semestrales.

No obstante, existen excepciones que permiten el fraccionamiento:

Convenios colectivos que lo autoricen expresamente

Pequeñas empresas alcanzadas por regímenes especiales

Acuerdos sectoriales que habiliten hasta tres cuotas

En esos casos, el empleador debe informar previamente el esquema de pago adoptado.

Qué hacer si no te pagan el aguinaldo junio 2026

El cumplimiento de los plazos legales es obligatorio para los empleadores alcanzados por la normativa laboral vigente.

La fecha de referencia para el pago de la primera cuota del aguinaldo junio 2026 es el 30 de junio, con el margen operativo contemplado por la legislación. Por ese motivo, el cierre del mes representa un período clave para la acreditación del SAC en todo el país.