Pasajes de avión: cómo impacta la nueva tasa de seguridad aeroportuaria

La tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje aumentará un 563% por decisión del Gobierno nacional. La medida impactará en el costo final de los pasajes aéreos dentro de la Argentina.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 565/2026 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema busca recomponer el financiamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de los servicios vinculados a la seguridad operacional.

De cuánto es el aumento de la tasa de seguridad aeroportuaria

El Gobierno dispuso una fuerte actualización de la tasa de seguridad aeroportuaria para vuelos de cabotaje. El valor pasará de $260 a $1.725 por pasajero, lo que representa una suba del 563%.

En cambio, para los vuelos regionales e internacionales la tasa continuará fijada en USD 1,40. La normativa establece que deberán abonarla los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y de cabotaje desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

Por qué el Gobierno aumentó la tasa de seguridad aeroportuaria

Según la resolución oficial, el valor para vuelos de cabotaje permanecía sin modificaciones desde enero de 2023. El Gobierno argumentó que era necesario actualizar la tasa de seguridad aeroportuaria debido al incremento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil.

El texto oficial sostiene que la medida busca mantener una correspondencia razonable entre el costo del servicio prestado y el tributo que lo financia.

Qué impacto tendrá en el precio de los pasajes aéreos

La actualización tendrá efecto directo sobre el valor final de los tickets de avión. El aumento se suma a otras modificaciones recientes aplicadas sobre el sistema aeronáutico argentino, que también incrementaron los costos asociados a cada pasaje.

De acuerdo con datos del sector, un incremento del 15% en las tasas puede representar una suba aproximada de USD 0,54 por pasajero. A eso se agrega el ajuste aplicado previamente por EANA durante 2024, equivalente a USD 0,80 por viajero.

Como resultado, volar desde Argentina puede costar hasta tres veces más que hacerlo desde Brasil o Chile en rutas de distancia similar, según información citada por el sector aeronáutico.

Qué otros aumentos aplicó la ANAC en los últimos meses

La decisión llega después de una actualización de tarifas impulsada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Vuelos de cabotaje: la Tasa de Seguridad Aeroportuaria pasó de $20 a $6.500.

la Tasa de Seguridad Aeroportuaria pasó de $20 a $6.500. Vuelos regionales: aumentó de USD 4,42 a USD 5.

aumentó de USD 4,42 a USD 5. Vuelos internacionales: subió de USD 8 a USD 9.

Estos cambios fueron informados por la ANAC a fines de abril y forman parte de una serie de actualizaciones sobre los costos del sistema aeroportuario.

En qué se utilizará la recaudación de la tasa de seguridad aeroportuaria

Fuentes oficiales señalaron que la actualización apunta a recomponer el financiamiento del sistema y asegurar el cumplimiento de sus funciones operativas. Según explicaron, los recursos obtenidos permitirán financiar:

Modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.

Mejoras de infraestructura aeroportuaria.

Incorporación de nuevas tecnologías.

Capacitación de personal.

La postura de ALTA sobre el aumento de las tasas aéreas

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) expresó reparos respecto de la medida. Peter Cerdá, CEO de la entidad, afirmó a Infobae que el incremento ubica a la Argentina entre los mercados con mayores costos para la industria aérea de la región.

Además, sostuvo que el ajuste del 15% puede afectar la competitividad del mercado local y el crecimiento del tráfico de pasajeros.