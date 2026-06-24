Diputados aprobó la renuncia de Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin

Al inicio de la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles 24, el recinto aceptó la renuncia del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, y le tomó juramento a su reemplazante, Martín Matzkin, quien ocupará su banca.

De esta manera, se fortalece el armado de la jefa de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Congreso, ya que el nuevo diputado nacional por la provincia de La Pampa es parte del esquema político de la ex ministra de Seguridad.

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Matzkin viene de ser subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y había desembarcado en ese cargo de la mano de la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, con quien comparte un pasado reciente de militancia en el PRO.

En medio del escándalo por presuntas irregularidades patrimoniales que golpea al jefe de Gabinete y, por extensión, al Gobierno nacional, el presidente Javier Milei decidió correr a Adorni de la función de vocero, donde comenzó su trayectoria en la administración libertaria.

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Esta decisión es interpretada como un coletazo de la crisis en la que se hundió el jefe de Gabinete, hasta ahora incapaz de explicar ante la opinión pública y la Justicia su meteórico incremento patrimonial y, al mismo tiempo, como un nuevo avance de Patricia Bullrich, quien logró imponer un nuevo jugador para su equipo.

Quién es Martín Matzkin

Martín Matzkin es un abogado pampeano vinculado al PRO y al espacio de Patricia Bullrich, designado en cargos del Ministerio de Seguridad y con antecedentes en empresas públicas provinciales como Pampetrol.

Fue nombrado subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa en el Ministerio de Seguridad desde mayo de 2024 y figura en decretos oficiales que registran esa designación.

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Con pasado en el peronismo provincial, Matzkin es sobrino de Jorge “Toto” Matzkin, dirigente con trayectoria nacional, y reconstruyó su carrera política orientándose hacia el macrismo y el bullrichismo en La Pampa. Entre sus cargos previos se cuentan la representación del Estado en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra y la sindicatura en Pampetrol.

El nuevo diputado recibió saludos en las redes sociales de algunos colegas del partido. La primera en postear fue Patricia Bullrich, quien además estuvo presente en el momento de la jura en el Congreso. La jefa de bloque escribió "¡Muchos éxitos, facha! Enorme defensor de las ideas de la libertad".

A ella se sumaron Damián Arabia, quien escribió: “Felicitaciones, amigo Martín Matzkin. Va a ser un lujo compartir recinto con vos” y Patricia Vásquez “¡Bienvenido, Martín Matzkin! ¡Un lujo contar con vos en la HCDN!”. Ambos aliados de Bullrich dentro de La Libertad Avanza.

RG / EM