Titular del bloque PRO en el Senado asegura que su partido va a insistir con la moción de censura a Adorni

El senador nacional por Misiones Martín Goerling ratificó su decisión de impulsar la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y rechazó las versiones que atribuyen al PRO una estrategia para frenar esa avanzada. “Yo sigo los lineamientos del partido y eso es lo que vengo haciendo. Yo no me voy a mandar solo en una decisión contraria a mi partido”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Martín Goerling es político argentino del PRO y actual senador nacional por la provincia de Misiones. Asumió su banca en diciembre de 2023 dentro de la coalición Juntos por el Cambio y su mandato se extiende hasta 2029. Se desempeñó en la entidad binacional Yacyretá, donde fue consejero y luego director ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri. En el plano político, integra el bloque Frente PRO en la Cámara Alta.

Últimamente usted está en el centro de las noticias. Ahora veo que está presentando un proyecto para interpelar y luego pedir la moción de censura a Adorni, en contra de lo que se percibe que parte de su propio bloque, que no dio quórum allí para avanzar en este proyecto. Me gustaría entonces que nos vuelva a contar cuál es su idea para lograr que finalmente se logre interpelar y, eventualmente, la moción de censura al jefe de Gabinete.

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Simplemente lo que estoy haciendo es lo que dije que íbamos a hacer desde el PRO, desde el bloque del Senado, que era acompañar la interpelación. Nosotros habíamos comprometido que íbamos a presentar también un pedido de interpelación, que es lo que estamos haciendo, para que mañana, en la sesión que tenemos, se trate la resolución de interpelación y se vote. Se vote por si conseguimos los dos tercios mañana en el Senado. Pondremos fecha de interpelación y esperemos que venga el 2 de julio a ser interpelado en el Senado.

Ahora hay toda una discusión respecto de si son dos tercios o la mitad más uno. El artículo de la Constitución habla de la mitad más uno y hay un punto en el cual se asocia o se disocia si tiene que haber interpelación para haber moción de censura o son dos cosas independientes. Si entiendo bien, hasta ahora nunca hubo moción de censura; siempre hubo intentos de interpelación que nunca avanzaron y que fueron siempre a través de una comisión.

Entonces, si uno unifica y dice que no puede haber moción de censura sin interpelación, obviamente tiene que pasar a través de una comisión y la única forma de no pasar a una comisión es con dos tercios. Pero, si están separadas la moción de censura de la interpelación, o sea, podría haber una moción de censura sin interpelación, no serían necesarios los dos tercios sino la mitad más uno. ¿Cuál es su posición respecto de la indecibilidad, diríamos, entre que haya moción de censura pero requiera una interpelación previa?

Claramente va a ser la primera vez que se puede disparar este mecanismo que nos dio la Constitución y, por eso, hay que ser muy cautos. Estuvimos trabajando y consultando, y yo he pedido un informe a la Secretaría Parlamentaria para tener la certeza de que es el camino correcto. El único antecedente de una moción de censura que yo recuerdo ahora, hace poco, fue una moción de censura que pidió una senadora al ministro Francos cuando se levantó y se fue la última vez que compareció.

Se votó la moción de censura y requería los dos tercios. O sea, ese fue el único antecedente que hubo hasta ahora. Ahora, lo que nosotros entendemos es que primero hay que interpelarlo al jefe de Gabinete, que explique el porqué de las cosas, y una vez terminada la interpelación, proceder a la moción de censura o no. Para habilitar ese proceso se requieren los dos tercios porque no fue girado a comisión, que es lo que vamos a hacer mañana. Yo mañana voy a pedir que vota por dos tercios la interpelación al ministro jefe de Gabinete.

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¿Y cree que lo va a lograr? ¿Cree que si faltó el quórum con una enorme cantidad de legisladores de su propio campo político, sí lo va a haber mañana?

Son cosas distintas las dos cámaras. En Diputados ayer creo que había una sesión para emplazar a la comisión porque no abría la comisión. Pero, antes de la sesión, abrieron la comisión, pusieron fecha y, la comisión se convirtió en una sesión de dos tercios. Eso fue lo que pasó en Diputados.

Nosotros mañana en la sesión vamos a proponer, y yo espero contar con los dos tercios porque uno escucha en los pasillos que es la voluntad de casi todos interpelar al jefe de Gabinete, salvo el oficialismo. Mañana va a estar la posibilidad de ver en el tablero quiénes están a favor y quiénes están en contra, que quede claro, porque vamos a tener sesión y vamos a tratar el tema. Yo espero que podamos conseguir los dos tercios, poner fecha para el 2 de julio, hacer la interpelación. Eso es lo que yo espero que suceda mañana. Pero bueno, no te puedo adelantar cómo va a votar cada senador.

No se le escapa que en todos los medios lo que se comenta es que, en realidad, hubo una decisión de Mauricio Macri de que no se produzca la interpelación y la moción de censura a Adorni, por lo menos ahora. Entonces se interpretaba esto que sucedió en Diputados, que obviamente es una cámara distinta de Senadores, como una decisión más macro, no de los legisladores individualmente.

Incluso usted habrá leído todas las informaciones sobre que a Mendoza se le mandaron tanta cantidad de dinero, a Santa Fe tanta otra, y que eso también hizo que los legisladores, respondiendo a estas provincias y a su propio campo político, no fueran. Y sorprendía usted la semana pasada diciendo que usted pedía la interpelación y la moción de censura. ¿Su posición es la posición del PRO o es su posición personal?

Yengo una posición personal y también del partido. Yo en ningún momento, nadie del partido me dijo que retire mi pedido de interpelación o que no procedamos después, si corresponde, a la moción de censura. En eso fuimos claros. Yo sigo los lineamientos del partido y eso es lo que vengo haciendo. Yo no me voy a mandar solo en una decisión contraria a mi partido. Eso está claro, está comunicado y es lo que voy a hacer.

Por tanto, digo que usted está desmintiendo todas estas versiones que decían que, en realidad, Macri le estaba perdonando la vida o posponiéndole la vida a Adorni. No es así porque usted está respondiendo a directivas de su propio partido

Y siendo consecuente también con todos los comunicados que ha hecho el PRO desde que está el caso de Adorni. Ha pedido la remoción. Se le está pidiendo. Lo que nosotros aspiramos: que el Presidente entre en razón y lo corra, que no nos pongan en esta posición de tener que ser el Congreso el que haga una moción de censura.

Y tampoco valido el argumento de que es votar con el kirchnerismo si avanzamos en esto o no. Acá yo creo que el que le hace el juego al kirchnerismo con esto es el Gobierno. Y la inmensa mayoría de los argentinos, te puedo asegurar, está queriendo que Adorni no sea un minuto más jefe de Gabinete. Esa es la actitud que creo que tenemos que tomar y la que vamos a tomar. Vamos a avanzar mañana en el Senado.

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Y, al mismo tiempo, va a ser una buena oportunidad para dejar en blanco y negro en qué posición está cada uno, ¿no?

Excato. Yo creo que acá no hay lugar para los grises. O se está contra la corrupción o se está apañando la corrupción. Hay que respetar el procedimiento porque vamos a dejar un precedente importante. Va a ser la primera vez que se dispara este proceso. Y hay que cumplir también el reglamento del Senado; en este caso, la Cámara de Diputados en Diputados. Hay que ser respetuosos.

Por ahí la gente no entiende estos vericuetos y no son muy claros, pero hay que ser serios también con el procedimiento. Nosotros vamos a cumplir todos los pasos que pide nuestro reglamento del Senado y la Constitución, y vamos a actuar en consecuencia. Eso no tenga la menor duda.

No puedo menos que felicitarlo, realmente. Y, al mismo tiempo, queda siempre esta discusión de claridad de si es necesario, para una moción de censura, hacer previamente que pase por una comisión. Obviamente, si no pasa por una comisión, está claro que necesitan dos tercios. Lo que no queda claro de la interpretación del artículo de la ley es si, para hacer una moción de censura, es necesario pasar por comisión. Usted, por lo que veo, dice: independientemente de la duda, cubrámonos y tengamos los dos tercios. Ese sería su planteo.

Sí, porque imagínense cuántos años tuvo mayorías absolutas el kirchnerismo en el Senado. Con la mayoría te pueden hacer lo que quieran. Por eso hay mayorías agravadas para estos casos. Es la remoción de un jefe de Gabinete que tiene rango constitucional. No es la remoción de cualquier personaje. Creo que es una figura central en la administración del Estado. Por eso yo creo que merece este tipo de tratamiento y no a la ligera, juntando la mitad más uno.

¿Y a qué atribuye las idas y vueltas de la comisión que estuvo ayer reunida con Patricia Bullrich, cambiando de opinión de una semana a la otra? Que Patricia Bullrich tenía una posición y después tiene otra respecto a que no tenga que necesariamente venir a presentar su informe mensual, por ejemplo, entre otras cosas.

La verdad es que no atribuyo nada, no entiendo las evidencias internas de eso. Pero nosotros, hasta hoy el informe de gabinete sigue vigente. No hubo una nota al contrario diciendo que no va a ir o negando. Y bueno, Patricia habrá manifestado eso y después Adorni ratificó que va a ir. Así que sigue firme el informe de gestión. Si no hay interpelación antes, lo que yo quiero lograr es que haya interpelación y que el 2 de julio se interpele y no haya un informe de gestión. Pero, hasta ahora, está vigente la visita del jefe de Gabinete el 2.

Patricia Bullrich fue presidenta del PRO. Hay especulaciones también respecto de la posibilidad de que su toma de distancia respecto del Gobierno del presidente Milei pueda generar algún acercamiento al PRO. Usted ya fue taxativo la vez que lo entrevistamos hace pocas semanas, diciéndonos que usted preferiría que Mauricio Macri fuera el candidato. ¿Cree que, por alguna cuestión de índole política o cuestión de Estado, en algún momento el PRO podría perdonar a Patricia Bullrich?

Creo que no es el PRO el que debe perdonar o no. Yo creo que, electoralmente, y la coyuntura que pueda pasar en la Argentina el año que viene, hay que estar con los que queremos que esto siga para adelante, mantener el cambio, defender el cambio y no volver al kirchnerismo. Yo no creo que sea algo partidario en sí, sino más bien de las personas que defiendan una idea. Ahí se verá si Patricia puede estar en un esquema que compartamos o no. Ella es hoy afiliada a La Libertad Avanza, presidenta de su bloque, y el año que viene podrán pasar cosas distintas. Pero bueno, veremos. La dinámica política argentina es muy rápida, cambian las cosas.

Por último, su propia provincia. Cuéntenos cómo avanzó, de la última vez que hablamos a hoy, cómo imagina el escenario político en su propia provincia. Cuentan a nivel nacional que la imagen del presidente mejoró cuatro o cinco puntos. ¿Cuál es su visión respecto de qué va a pasar en su propia provincia?

Acá en mi provincia está muy atomizado. Se atomizó mucho también el oficialismo acá, que gobierna hace 25 años con Rovira a la cabeza. Tienen una crisis interna también con el gobernador Passalacqua. Hay disputas de poder. La Libertad Avanza ha venido perdiendo intención de voto, por lo menos en las encuestas que yo he visto. Hay una atomización muy grande de otros sectores. Yo creo que el gran desafío acá también es juntar a la oposición para disputar la gobernación, que va a ser, a más tardar, en marzo o abril. Ahora, después, lo nacional también va a depender de cómo se configure el escenario que estamos hablando el año que viene, qué frentes electorales se puedan dar.

¿Y ahí ve una oportunidad de que se rompa este status quo que viene hace años?

Sí, yo creo que sí. Acá en la provincia yo creo que es un modelo agotado. La gente no quiere más el gobierno de Rovira y su gente después de 25 años. Y tan es así que está crujiendo también dentro de ellos una interna muy fuerte. Y creo que es una gran oportunidad para dar un paso adelante y ofrecer otra alternativa. Pero la responsabilidad, más que nada, es de la oposición, de ofrecer una alternativa viable, coherente, con un proyecto de provincia distinto. Y en eso es en lo que estamos trabajando para poder ofrecer eso a los misioneros el año que viene.

RM/MSS