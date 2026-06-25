El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.445 pesos y cotiza a 1.495 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.445.

- Venta: $1.495.

Dólar Blue

- Compra: $1.514

- Venta: $1.546.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.504,27 para la compra, y $1.505,04 para la venta.

Este jueves 25 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.445.

- Venta: $1.505.

ICBC

- Compra: $1.440.

- Venta: $1.495.

Banco Supervielle