Santa María de Punilla celebra 441 años de historia con desfile cívico-militar, locro gratuito y un show del Toro Quevedo

Santa María de Punilla se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de su calendario. Este viernes 26 de junio, la ciudad celebrará los 441 años de sus orígenes con un amplio programa de actividades que combinará historia, tradición y espectáculos abiertos al público.

La intendenta Silvia Rocchietti explicó que el eje central de la celebración será el tradicional desfile cívico-militar que recorrerá la Ruta Nacional 38 frente al edificio municipal. “Es un desfile cívico-militar de los 441 años de los orígenes de Santa María de Punilla, cuando Abreu de Albornoz recibe merced de estas tierras y comienza la historia de nuestra localidad”, señaló la jefa comunal en diálogo con este medio.

Una ciudad con más de cuatro siglos de historia

Rocchietti remarcó que Santa María de Punilla guarda un importante patrimonio histórico que muchas veces pasa desapercibido incluso para los propios cordobeses. “En estas tierras fue bautizado el brigadier Bustos. Estamos hablando de más de 241 años atrás. Hay muchísima historia en esta localidad”, destacó.

Actualmente, la ciudad supera los 12 mil habitantes y cada aniversario se convierte en una oportunidad para que los vecinos expresen su sentido de pertenencia. “El vecino que verdaderamente quiere a la localidad espera el desfile a pesar del frío, participa con una bandera, con un aplauso, con su presencia y con palabras de afecto para las instituciones que forman parte de la comunidad”, afirmó.

Escuelas, bomberos, policías y militares desfilarán por la Ruta 38

El desfile comenzará alrededor de las 10.30 y se extenderá hasta después del mediodía. Participarán escuelas, jardines de infantes, clubes deportivos, centros de jubilados, fuerzas de seguridad, bomberos y personal sanitario.

“Van a estar los militares, la Policía, la Escuela de Policía, la Escuela de Enfermería, el Hospital de Santa María de Punilla, que es emblemático, y todas las instituciones estatales de la localidad”, detalló la intendenta.

Debido a que la actividad se desarrollará sobre la Ruta 38, el tránsito será desviado por arterias alternativas durante el desarrollo del evento.

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La celebración continuará por la tarde en la Plaza Techada de la Avicultura, donde desde las 14 habrá actividades culturales para toda la familia. Uno de los principales atractivos será la actuación gratuita de Jorge “Toro” Quevedo, además de la participación de artistas locales, academias de danza y agrupaciones folclóricas.

“Va a haber la actuación del Toro Quevedo en la Plaza Techada de la Avicultura. Quienes quieran llegar a disfrutar en familia podrán hacerlo de manera gratuita”, indicó Rocchietti.

La mandataria agregó que la propuesta incluirá artesanos, músicos y espectáculos para todas las edades. “Van a participar artistas locales, bailarines y grupos de folclore. La entrada es libre y gratuita y estamos muy cerca de distintos puntos de la provincia. Desde Córdoba se puede llegar por la autovía en aproximadamente 30 minutos”, destacó.

Además, los asistentes podrán compartir un gran locro gratuito organizado especialmente para la ocasión.