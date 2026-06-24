El Banco Nación desembarca en Córdoba con créditos como imán para intendentes

El Hotel Quórum será este jueves a las 14 el escenario de un nuevo encuentro de dirigentes libertarios con intendentes. Tras la foto en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, La Libertad Avanza (LLA) moverá otra pieza en su estrategia de aproximación a los municipios de la provincia. Esta vez, el canal no será directamente político sino financiero: el desembarco en Córdoba del presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y su vicepresidente, Alejandro Henke.

Se descuenta la presencia de casi veinte intendentes cordobeses, quienes buscarán encontrar un auxilio económico en un año complejo para sus respectivas arcas municipales. El encuentro, que contará con la asistencia de referentes de la estructura libertaria provincial, diputados nacionales y el rol articulador de Soledad Carrizo —quien viene timoneando el tendido de puentes con intendentes del centenario partido—, completará lo que se conversó la semana pasada en Balcarce 50 cuando el Ministro del Interior, Diego Santilli ofició de anfitrión, junto con el Jefe de Bloque en Diputados de LLA, Gabriel Bornoroni. Fue allí donde Ezequiel Lemos, intendente de Río Ceballos tomó la voz cantante y dejó el pedido en claro, "organicen un encuentro con el Banco Nación", algo que en menos de una semana se concretó.

La entidad que conducen Wasserman y Henke llega con una carpeta bajo el brazo que incluye líneas de crédito específicas para modernización, adquisición de equipamiento vial y servicios diseñados para las administraciones comunales donde el banco funciona como agente financiero.

En el encuentro con Santilli, del que participaron 18 jefes comunales, principalmente del PRO y del radicalismo, varios de ellos a un paso de dar el salto de vereda, la vía que se ofreció fue el financiamiento, y es allí donde el Banco de la Nación Argentina (BNA) puede llegar a convertirse en un actor con poder de fuego.

En un escenario donde tanto el oficialismo como también el radicalismo intenta blindar a sus dirigentes, el oficialismo nacional busca dejar en claro que si bien los fondos no llegarán directamente debido a la situación económica, el crédito puede transformarse en una útil herramienta a la hora de intentar conquistar a los mandatarios del interior cordobés.