El radical Gvozdenovich impulsa el debate por amenazas a dirigentes del PJ y desafía al oficialismo

El jefe del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, impulsará -sin éxito- en la Unicameral el tratamiento sobre tablas de una batería de proyectos para expresar su preocupación por distintos hechos de inseguridad e intimidación que tuvieron como víctimas a funcionarios y dirigentes del peronismo.

El movimiento del halcón radical no pasó inadvertido en la Unicameral. Un opositor que busca instalar en la agenda parlamentaria episodios que afectan a dirigentes del PJ y que, al mismo tiempo, busca profundizar las críticas contra la gestión del peronismo en el poder.

“Qué raro que ningún peronista se haya preocupado por estos hechos en los que fueron afectados otros peronistas”, ironizaron cerca de Gvozdenovich, en lo que se interpretó como una señal del tono del debate que el radicalismo pretende abrir en la Legislatura.

El oficialismo, por su parte, interpretó la jugada como una maniobra política para “meter una cuña” en medio de la polémica por el caso Wachitas Bar y las derivaciones políticas del femicidio de Agostina Vega. Por ese motivo, adelantó que no acompañará el tratamiento sobre tablas, una instancia que requiere los dos tercios de los votos. De todos modos, los proyectos serán girados a comisión para su análisis.

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La lupa sobre el Ente y el caso Wachitas

Uno de los proyectos impulsados por Gvozdenovich apunta a expresar su preocupación por el acto de intimidación denunciado por el intendente Daniel Passerini contra el jefe del Ente de Fiscalización y Control municipal, Ezequiel Hormaeche Actis.

Según expresó el jefe comunal, el funcionario local recibió amenazas de muerte con dos balas colacadas sobre su escritorio, en un episodio que el municipio vinculó con la conflictividad alrededor de los controles de la noche cordobesa.

El propio Hormaeche Actis defendió el funcionamiento del ente durante la reunión de comisión de ayer en el Concejo Deliberante y aseguró que enfrenta una lucha desigual “contra mafias” vigentes desde hace muchos años en el negocio de la nocturnidad.

Además, denunció haber sufrido agresiones y amenazas personales, junto con resistencias internas dentro del municipio por parte de sectores que no aceptaron incorporarse a la nueva estructura de fiscalización.

“En las últimas horas hemos tomado conocimiento de una supuesta amenaza a un funcionario público de la Municipalidad de Córdoba”, expresó Gvozdenovich. Y agregó que, frente a las irregularidades reveladas en esa área, resulta “imprescindible esclarecer a la brevedad este tipo de sucesos”.

El radical vinculó el episodio con las derivaciones políticas del caso Wachitas Bar, que expuso fallas en los controles municipales de la noche y derivó en cuestionamientos sobre responsabilidades políticas y administrativas.

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Amenazas contra Pedrocca

Otro de los proyectos impulsados por el jefe del bloque radical está vinculado a las amenazas denunciadas por el concejal capitalino Gustavo Pedrocca.

El edil denunció amenazas de muerte y seguimientos intimidatorios hacia su familia, incluida su hija, y atribuyó los hechos a sectores vinculados al exconcejal Ricardo Moreno, a quien había cuestionado públicamente por sus vínculos políticos con Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega.

Para Gvozdenovich, el episodio representa una señal de gravedad institucional. “Esta actitud deja en claro un mensaje mafioso y preocupante para toda la sociedad cordobesa. Si un concejal de la ciudad capital puede ser perseguido y amenazado de esta manera, ¿qué queda para el resto de la sociedad?”, advirtió.

En esa línea, sostuvo que el escenario involucra “funcionarios municipales, concejales comprometidos con personajes detenidos por femicidio en Córdoba, funcionarios provinciales y concejales amenazados por la misma mafia que maneja la noche en la ciudad”.

Inseguridad en Marcos Juárez

La ofensiva parlamentaria del radicalismo también incluye pedidos de pronunciamiento por hechos delictivos registrados en Arias, Guatimozín y Corral de Bustos, localidades del departamento Marcos Juárez.

Gvozdenovich cuestionó la política de seguridad provincial y denunció una supuesta falta de presencia policial en el interior productivo.

Uno de los episodios que motivó el reclamo fue el robo ocurrido en la estancia Los Alfalfares, ubicada a 18 kilómetros de Arias, donde delincuentes ingresaron durante la madrugada, redujeron y maniataron a un empleado de 24 años y sustrajeron alrededor de tres millones de pesos.

“Debemos agregar que el interior provincial se encuentra totalmente desprotegido, ya que el Gobierno provincial ha desmantelado los destacamentos policiales rurales”, cuestionó el legislador radical aliado de Rodrigo de Loredo.

Asimismo, apuntó contra la ausencia de patrullajes nocturnos en la región y sostuvo que la Provincia no logra garantizar seguridad “en la capital, donde concentra la mayor cantidad de personal policial”, por lo que —según argumentó— la situación es aún más compleja en el interior.

Con esta ofensiva, el "Ruso" Gvozdenovich volvió a la carga en su crítica por la inseguridad como eje de debate parlamentario y profundiza una línea política que la UCR viene sosteniendo contra el oficialismo provincial. Pero, sobre todo, intenta transformar hechos que afectan a dirigentes del propio peronismo en una nueva oportunidad para cuestionar la capacidad de respuesta del Estado provincial.