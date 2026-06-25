¿Sesión en paz?: la Unicameral abre una tregua con dos leyes de consenso y el silencio por el caso Adorni

La Legislatura de Córdoba tendrá este jueves una sesión con cierta calma después de semanas atravesadas por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El recinto exhibirá una postal de mayor acuerdo con la sanción de dos leyes que llegan con respaldo transversal.

Sin embargo, detrás de ese clima de consenso, el oficialismo decidió aplicar silencio sobre el caso Adorni, una definición política que dejó un herido y volvió a mostrar las diferencias dentro del arco peronista. La oposición cambiemista —radicales, juecistas y libertarios— tampoco tenía interés en que el tema ingresara al debate parlamentario.

La agenda legislativa tendrá dos ejes centrales. Por un lado, la modificación de la Ley Orgánica de Regionalización de Córdoba, impulsada por el jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Facundo Torres. Por otro, la iniciativa del socialista Matías Chamorro que establece un marco de protección y acompañamiento para las empresas recuperadas por sus trabajadores en medio de la crisis económica.

Ambas propuestas llegan con amplio respaldo parlamentario. Más allá de las distintas miradas y algunos planteos puntuales, el oficialismo logró construir acuerdos con sectores opositores, especialmente con la UCR comandada por Matías Gvozdenovich, que permitirán una aprobación sin grandes sobresaltos. Por su parte, el juecismo apoya la iniciativa de Torres y define en las próximas horas cómo votará la propuesta de Chamorro.

Con este escenario, la sesión promete transitar buena parte de su desarrollo en un clima de tranquilidad política. Pero, también, si algo alterará esa previsión será el debate de los pedidos de informes impulsados por la oposición, donde volverán a aparecer temas sensibles para la gestión provincial.

Entre ellos figuran los reclamos vinculados a la inseguridad en Córdoba, el déficit de la Caja de Jubilaciones, los alquileres de inmuebles destinados a dependencias estatales y la regularización dominial y entrega de escrituras del programa Hogar Clase Media.

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El silencio sobre Adorni

El dato político de la jornada estará, precisamente, en lo que no ocurrirá dentro del recinto. El oficialismo decidió dar marcha atrás en habilitar los cinco minutos de reconsideración solicitados por los legisladores Oscar Agost Carreño (PRO) y Bernardo Knipscheer​ (delasotista) para referirse a la situación de Manuel Adorni ante el Congreso Nacional.

La decisión fue tomada horas después de la reunión de Labor Parlamentaria, donde inicialmente se había contemplado abrir esa mínima instancia para que ambos legisladores plantearan sus posiciones sobre los proyectos que instan a los representantes cordobeses en el Congreso a impulsar mecanismos de control parlamentario sobre el jefe de Gabinete nacional, incluyendo la interpelación y una eventual moción de censura.

Con lo cual, el oficialismo resolvió una estrategia de silencio sobre un tema que había generado tensión en la frustrada sesión especial de Diputados del martes y que expuso las diferencias entre los sectores peronistas que responden al gobernador Martín Llaryora y al exgobernador Juan Schiaretti en la Cámara Baja.

La decisión tiene una lectura política adicional: el PJ cordobés modificó su postura inicial y evitó habilitar cualquier mínima expresión que pudiera reabrir una discusión incómoda hacia adentro de la coalición gobernante. Asimismo, la UCR y el juecismo tampoco querían hablar del asunto que involucra al funcionario libertario que reporta a Karina Milei.

El cambio dejó particularmente expuesto a Knipscheer, pareja de Natalia De la Sota e integrante de la bancada oficialista, aunque con cierta autonomía política dentro del bloque. Más que Agost Carreño, en la Legislatura se interpretó que el mayor damnificado por el giro del PJ fue el dirigente delasotista.

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Comunidades regionales

Entre las dos leyes que avanzarán este jueves, la modificación de la Ley Orgánica de Regionalización representa una señal política importante para Torres.

El proyecto propone actualizar la integración y el funcionamiento de las Comunidades Regionales, incorporando a los legisladores provinciales electos por distrito único que tengan domicilio en cada región y que decidan formar parte de esos organismos.

La iniciativa modifica el artículo 11 de la Ley 9206 para ampliar la representación orgánica dentro de las comisiones regionales, actualmente integradas por intendentes, jefes comunales y legisladores departamentales.

Asimismo, introduce cambios en el artículo 13 para permitir una mayor flexibilidad en la conformación de autoridades internas, habilitando que la presidencia pueda recaer en cualquiera de sus integrantes.

“Sus órganos de gobierno deben adecuarse y la ley de creación y funcionamiento tener mayor precisión en cuanto a quiénes los integran (…) y en cuál de sus miembros puede recaer la representación de las comisiones regionales”, sostuvo Torres en los fundamentos de la iniciativa.

De igual modo, destacó en comisión que la iniciativa fue solicitada por el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, y expresó que permitirá “darle la posibilidad a todos los legisladores de ocupar un espacio político territorial importante dentro de cada comunidad regional”.

La lectura política dentro de la Legislatura es que la norma amplía el protagonismo territorial de los legisladores y fortalece una herramienta de articulación entre la Provincia y los municipios.

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Una ley con sello socialista

La segunda norma que llegará al recinto es la impulsada por el legislador Chamorro (HUxC), que establece un régimen de acompañamiento estatal para empresas recuperadas por trabajadores organizados en cooperativas.

La ley crea un registro específico y establece herramientas como asistencia técnica, acompañamiento productivo, preferencia como proveedores del Estado, beneficios fiscales temporales y acceso a líneas de crédito y subsidios.

La iniciativa apunta a brindar un marco jurídico para la continuidad laboral de unidades productivas que atraviesan crisis y buscan sostenerse mediante el cooperativismo.

Según los datos incorporados al proyecto, en Córdoba existen actualmente 27 cooperativas surgidas de procesos de recuperación empresarial, que sostienen más de 800 puestos de trabajo.

Chamorro defendió la norma al afirmar que, frente a un contexto nacional marcado por la caída del consumo y la pérdida de empleo, la provincia necesita herramientas para acompañar a trabajadores que buscan preservar sus fuentes laborales.

“El cierre de una empresa no es solo un problema económico: es un drama social que impacta en familias enteras y en las economías locales”, argumentó el socialista que integra el bloque oficialista.

Frente a este escenario, la Legislatura mostrará este jueves una imagen de acuerdos amplios. A esa foto de consenso se sumará el silencio oficialista y opositor sobre la situación de Adorni ante el Congreso, en medio de la investigación judicial por su enriquecimiento patrimonial.