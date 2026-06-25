El diputado cordobés Carlos Gutiérrez rindió homenaje a Carlos “Indio” Solari, el líder de los Redondos que murió el pasado 5 de junio, en la sesión del miércoles en la Cámara Baja.

“Yo me enamoré tarde tal vez sobre todo de las letras, de muchas de las letras del Indio Solari, cuando no de su timbre de voz, de su calidad musical”, expresó el legislador de Provincias Unidas.

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“Pero no soy yo quien tiene la formación adecuada como para defender esos aspectos, discutir esos aspectos”, aclaró

“Sí digo, presidente, que en esa canción que marca el “Encuentro con un ángel” el Indio dice: ´Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando´”.

“Eso es lo que nosotros imborrablemente se mire como se mire va a seguir eternamente en el corazón del pueblo, porque lo que permanece en el corazón del pueblo no muere nunca”, enfatizó Gutiérrez.

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Aplauso para el Indio Solari

“Por lo tanto voy a pedir a diferencia de lo que hemos hecho hace unos minutos con otros ejemplos, yo no quiero un minuto de silencio para el Indio Solari, me atribuyo el derecho de decir que él no hubiese querido eso”, prosiguió el diputado peronista.

Y luego concluyó: “Sí pido que de pie le brindemos un fuerte aplauso a ese gran hombre de la cultura popular que fue Carlos Alberto “El Indio” Solari”.