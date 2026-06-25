Hallazgo de uranio en Río Cuarto: Circularity asegura que no hubo contaminación y anuncia más controles

Tras el hallazgo de un bloque de uranio empobrecido en una planta de reciclado del oeste de la ciudad, la empresa Circularity afirmó que las mediciones realizadas por organismos especializados descartaron riesgos para trabajadores e instalaciones. El material fue retirado por disposición de la Justicia Federal y ahora se busca determinar su origen.

El episodio generó preocupación en la ciudad y motivó la intervención de distintos organismos de control. Según explicó el presidente de Circularity a LV16, Maximiliano Marqués, durante la jornada se realizaron inspecciones sobre el predio, el material encontrado y las personas que habían estado en contacto con el elemento.

“Se determinó que ninguna de las personas tenía algún signo de radioactividad, ni el local ni el material. Fue una medición excelente”, aseguró.

El empresario destacó que, apenas se detectó la situación, se activaron los protocolos internos y se convocó a las autoridades competentes para evaluar el caso. “Se llamó a nuestro equipo de seguridad e higiene, a los bomberos y a todas las autoridades competentes para atender este caso”, señaló.

La búsqueda para determinar cómo llegó el material

Mientras continúa la investigación, la principal incógnita sigue siendo el origen del bloque de uranio empobrecido hallado entre los materiales reciclables que ingresaron a la planta. Marqués indicó que la empresa trabaja para reconstruir el recorrido del elemento, aunque por el momento no existen precisiones sobre quién lo depositó en el predio.

“Estamos haciendo la trazabilidad para llegar al origen, pero todavía no podemos determinar quién fue la persona que trajo ese material”, explicó.

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Según detalló, el objeto detectado era un lingote considerado sospechoso. Fue retirado de manera preventiva por la Autoridad Regulatoria Nuclear para analizarlo.

La empresa anticipa inversiones en seguridad

Tras el operativo y la intervención de los especialistas, desde Circularity adelantaron que el episodio derivará en una revisión de los sistemas de control para reforzar la prevención.

“Tenemos una filosofía de mejora continua. Vamos a incorporar nuevas tecnologías, herramientas y controles porque coincidimos en que debemos asumir más responsabilidad y fortalecer la prevención ante situaciones como esta”, sostuvo Marqués.