Marcela Pagano: "La pauta no se terminó, se reparte entre los que defienden y militan al Gobierno"

La diputada nacional y periodista Marcela Pagano afirmó este jueves que el Gobierno Nacional sigue usando los recursos públicos para financiar a ciertos comunicadores, remarcando que “la pauta no se terminó”, sino que ahora “se reparte entre los que defienden y militan” a favor de Javier Milei y sus funcionarios.

Entrevistada por Baby Etchecopar para su programa “Basta Baby” (Radio Rivadavia), Pagano declaró: “La pauta, sí, por supuesto que la hay. La hay para los que defienden y militan. Son los mismos que antes criticaban al periodismo militante de Cristina y hoy hacen exactamente lo mismo, pero a la inversa”.

Marcela Pagano

Y luego denunció: “La gente sigue haciendo malabares para llegar a fin de mes y pagando impuestos para que después haya ciertas tortas que se reparten para que un gobierno instale un relato”. Para luego afirmar: “La pauta no se terminó, eso no deja de ser una falacia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El oficialismo vació el quórum y se cayó la sesión en el Senado para que no se trate el caso Adorni

En ese punto, aseguró que se trata de una cortina de humo para cubrir al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito: “Son todos encubridores de la corrupción de Adorni, porque si Adorni habla se pudre todo en ese Gobierno”.

Finalmente, la diputada relacionó lo que ocurre con la situación del Congreso y cuestionó a los bloques que no habilitaron el tratamiento de iniciativas relacionadas con el exvocero presidencial. “Yo ya no espero nada de este Congreso. Espero de la gente”, cerró la charla.

Manuel Adorni

La denuncia penal de Marcela Pagano contra Javier Milei

La diputada Marcela Pagano, exreferente libertaria, denunció el 15 de junio pasado al presidente Javier Milei por supuesto “encubrimiento” de delitos, tras una entrevista que el mandatario hizo en un canal de streaming.

La Agencia Noticias Argentinas (NA) tuvo acceso al texto de la denuncia y reveló que la legisladora asegura que Milei incumplió su deber de funcionario público al no denunciar dos hechos que relató en la entrevista.

El primero está basado en un textual del mandatario sobre la victoria de Manuel Adorni en las elecciones porteñas de medio término. Allí, el Presidente dijo que, desde entonces, se intentó un golpe de Estado contra su gobierno. Según Pagano, este comentario “configuraría prima facie el delito previsto y reprimido por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y, eventualmente, los tipos del artículo 227 bis y concordantes”.

Día 927: A Adorni no lo salvó el Mundial, lo salvó Jesica Cirio

Y agregó: “Se trata, en cualquier caso, de delitos de acción pública, de gravedad institucional máxima, cuya investigación es indelegable”.

Marcela Pagano antes de su enfrentamiento con el presidente Javier Milei

Luego indicó otro fragmento del reportaje al Presidente, donde el mandatario habló de un intento de coima por parte de un empresario. Según la legisladora la conducta del empresario “encuadra prima facie en el delito de cohecho activo previsto y reprimido por el artículo 258 del Código Penal, en función del artículo 256 del mismo cuerpo legal, con la agravante prevista por el artículo 259 bis si se acreditara la condición de Presidente de la Nación del funcionario al que se dirigió la oferta”.