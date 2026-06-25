Esteban Bullrich renunció al PRO: "La protección brindada a Manuel Adorni fue el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia"

El exsenador y fundador del PRO, Esteban Bullrich, le presentó su "renuncia irrevocable" al partido a través de una carta pública dirigida a Mauricio Macri, en la que sostuvo que desde hace tiempo le "cuesta reconocer en muchas decisiones del partido, el espíritu que nos dio origen", y advirtió sobre una "distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos".

En el texto, Bullrich señaló que "la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia" y afirmó que "cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo". Además, remarcó que "la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia" y expresó su deseo de que el PRO "pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento". Cerró la carta con lo que parecería un consejo al presidente del partido: "Los partidos políticos, como las personas, sólo perduran cuando tienen el coraje de volver una y otra vez a los principios que les dieron vida".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo.