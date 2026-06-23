El plan de Mauricio Macri que incomoda a La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires

Mientras el PRO y La Libertad Avanza avanzan en distintos acuerdos electorales en el país, un sector del macrismo trabaja en una estrategia alternativa para la provincia de Buenos Aires. El principal impulsor es Pablo Petrecca, intendente de Junín, quien, con el respaldo de Mauricio Macri, busca consolidar un espacio propio que preserve la identidad del partido amarillo y evite una subordinación total al oficialismo libertario.

La iniciativa se apoya en un grupo de intendentes y dirigentes bonaerenses que consideran que el PRO debe mantener autonomía política y construir una propuesta de centro que combine el respaldo a las reformas económicas del Gobierno con una agenda propia para la provincia.

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Según se supo, la estrategia estaría generando incomodidad en La Libertad Avanza, que apuesta a absorber la estructura territorial del macrismo de cara a las elecciones de 2027.

Este viernes 26, la recorrida que empezó Mauricio Macri hace algunas semanas, suma un nuevo destino que será la ciudad de Mar del Plata. La intensificación de la agenda, un sector del espacio interpreta excede la reorganización interna y vuelve a instalar la discusión sobre un eventual regreso a la competencia presidencial.

Petrecca se convirtió en uno de los principales referentes de ese espacio luego de haber rechazado, en anteriores negociaciones, integrarse en condiciones de inferioridad a los acuerdos impulsados por los armadores libertarios en territorio bonaerense. Desde entonces sostiene que el PRO debe conservar su identidad y fortalecer su presencia en los municipios donde aún gobierna.

En paralelo, Petrecca, presidente del bloque del PRO en la cámara alta bonaerense, también profundizó una serie de recorridas por el interior de la provincia. Viajó a Rauch, Chacabuco, Nueve de Julio, General Villegas, Azul, Lincoln, Benito Juárez, Bahía Blanca, Tornquist y Coronel Suárez, distritos repartidos entre la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima secciones electorales.

El respaldo de Macri y la construcción de un nuevo espacio

Por su parte, Mauricio Macri mantiene conversaciones permanentes con el ex intendente y comparte el diagnóstico de que existe un sector del electorado bonaerense que no se siente representado ni por el kirchnerismo ni por La Libertad Avanza. Sobre esa base, ambos buscan articular una propuesta con fuerte presencia territorial y protagonismo de los intendentes del PRO.

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El objetivo no sería romper con el Gobierno nacional, sino ofrecer una alternativa que preserve los valores históricos del macrismo y permita negociar desde una posición de mayor fortaleza política. En ese esquema, los intendentes aparecen como el principal activo del partido, por su conocimiento del territorio y su capacidad de gestión.

La construcción también busca sumar dirigentes del radicalismo y de otros espacios de centro que mantienen diferencias tanto con el kirchnerismo como con el oficialismo nacional. La intención es conformar una coalición amplia que pueda competir con volumen político en la provincia de Buenos Aires sin quedar absorbida por ninguno de los dos polos de la grieta.

Sin embargo, el armado impulsado por Petrecca choca con la estrategia de Sebastián Pareja, principal operador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, quien trabaja para ampliar la estructura territorial libertaria mediante acuerdos con dirigentes e intendentes del PRO.

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En el entorno del ex jefe comunal de Junín sostienen que una integración sin condiciones terminaría diluyendo al partido fundado por Macri y dejaría a los intendentes sin margen para defender sus propias agendas locales. Por ese motivo, insisten en que cualquier entendimiento debe darse entre fuerzas con identidad propia y no mediante la incorporación individual de dirigentes al espacio libertario.

La discusión trasciende el escenario electoral inmediato y comienza a proyectarse hacia 2027. Mientras La Libertad Avanza pretende consolidarse como la fuerza dominante del espacio no peronista, un grupo de dirigentes del PRO intenta demostrar que todavía existe margen para una construcción política con sello propio.

Quién es Pablo Petrecca

Pablo Petrecca es un dirigente del PRO, ex intendente de Junín y actual senador bonaerense, además, se desempeña como vicepresidente del PRO en la provincia de Buenos Aires.

Su relación con Mauricio Macri es política y de alineamiento interno. Petrecca lo reconoce como líder del PRO, valora su conducción y participa de actividades partidarias junto a él. También aparece como parte del sector macrista del partido, aunque en los últimos meses tomó posiciones propias dentro de la estrategia electoral bonaerense.

RG