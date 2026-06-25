El vestidor, los dólares y el mapa del poder

Hay casos judiciales que parecen limitarse a una anécdota escandalosa. Y hay otros que, cuando se los observa con detenimiento, funcionan como una puerta de entrada a una realidad mucho más profunda. Lo que está ocurriendo alrededor de los videos de Jesica Cirio, Martín Insaurralde y los allanamientos realizados en los últimos días pertenece claramente a la segunda categoría.

Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una exmodelo, de un dirigente político o de un divorcio millonario. Lo que aparece detrás de las imágenes de vestidores repletos de dólares es algo mucho más complejo: una trama donde se cruzan la política, el juego, las finanzas informales, el fútbol y ahora, según los resultados preliminares de los allanamientos, también armas y drogas.

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Por supuesto, será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero hay algo que ya resulta imposible ignorar: la extraordinaria capacidad que tiene este caso para conectar mundos que, en apariencia, deberían estar separados.

La figura central de esa conexión es Martín Insaurralde. Su historia política se desarrolló en el corazón del conurbano bonaerense, un territorio donde el poder no suele organizarse únicamente a través de los partidos políticos, sino también mediante redes de negocios, lealtades personales y estructuras que sobreviven a los cambios de gobierno.

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Los trabajos periodísticos publicados en los últimos días, especialmente los de Carlos Pagni y Diego Cabot, muestran precisamente eso: un entramado de relaciones que atraviesa varias décadas y distintos sectores de influencia. El juego aparece como uno de los ejes centrales. También los operadores financieros. También el fútbol. Y ahora aparecen nuevos nombres vinculados a investigaciones por lavado de dinero.

Lo más llamativo es que todos los caminos parecen conducir al mismo lugar. Los videos difundidos recientemente generaron una pregunta elemental: ¿de dónde salió semejante cantidad de dinero? Hasta ahora nadie logró ofrecer una explicación convincente. Y cuanto más se intenta responder esa pregunta, más conexiones aparecen.

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La secuencia es conocida. Primero fue el escándalo del yate en Marbella. Después llegaron las investigaciones patrimoniales. Más tarde aparecieron los videos de los vestidores llenos de dólares. Luego los allanamientos. Y ahora la aparición de sustancias sospechosas y armamento en un departamento vinculado al entorno actual de Cirio. Cada episodio parece abrir una puerta nueva.

Hay un aspecto particularmente inquietante. En la Argentina existe una tendencia a considerar estos escándalos como hechos aislados. Como si cada causa perteneciera a un universo independiente. Sin embargo, lo que surge de esta investigación es exactamente lo contrario: la existencia de vasos comunicantes entre distintos sectores de poder.

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Por eso el caso excede ampliamente a sus protagonistas. Cuando un expediente conecta empresarios del juego, dirigentes políticos, operadores financieros y personajes investigados en otras causas, deja de ser una historia privada para convertirse en una cuestión pública.

Y aquí aparece una palabra incómoda, pero inevitable. Mafia. No en el sentido cinematográfico del término. No como una organización con un jefe sentado en una mesa oscura dando órdenes. Mafia como sistema. Mafia como estructura de relaciones donde política, dinero, protección e influencia se mezclan hasta volverse indistinguibles.

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Naturalmente, la palabra puede resultar exagerada para algunos. Pero cuesta encontrar otra que describa mejor un escenario donde aparecen fortunas difíciles de explicar, negocios opacos, conexiones permanentes y una capacidad asombrosa para mantenerse cerca del poder sin importar quién gobierne.

Lo más preocupante no es lo que ya se sabe. Lo más preocupante es todo lo que todavía no se sabe. Porque cada allanamiento aporta nuevos elementos. Cada investigación abre una nueva derivación. Cada nombre conduce a otro nombre. Y cada pista parece confirmar que detrás de los videos de un vestidor lleno de dólares podría esconderse mucho más que una historia de corrupción individual. Podría estar asomando, una vez más, el verdadero mapa del poder informal en Argentina.