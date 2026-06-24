miércoles 24 de junio de 2026
JUDICIALES
Caso Insaurralde

Escándalo de los dólares de Jesica Cirio: el fiscal pidió calcular cuánto dinero había en el vestidor de la mansión de San Vicente

El fiscal federal Sergio Mola ordenó una batería de medidas de prueba para avanzar en la investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exjefe de Gabinete bonaerense. Su eje central es un peritaje técnico sobre videos donde se observan fajos de dólares.

La Justicia reactivó la causa que investiga a Martín Insaurralde.
La Justicia reactivó la causa que investiga a Martín Insaurralde. | REPERFILAR
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La causa que tiene en la mira al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio un giro clave esta semana con nuevas medidas impulsadas por la Justicia. A partir de la difusión de videos donde se observa a la conductora Jésica Cirio exhibiendo grandes cantidades de dólares en efectivo dentro de lo que sería un vestidor, el fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente a la Justicia que se realice un peritaje técnico sobre dichas imágenes.

Aunque, el objetivo del fiscal es claro: determinar con precisión el monto total del dinero que aparece en la grabación. Para esta tarea, se ha solicitado la intervención de peritos expertos de la Procuración General de la Nación, quienes deberán analizar los fajos de billetes —algunos termosellados y otros en bolsas plásticas— para establecer una cifra aproximada.

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