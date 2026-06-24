La causa que tiene en la mira al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dio un giro clave esta semana con nuevas medidas impulsadas por la Justicia. A partir de la difusión de videos donde se observa a la conductora Jésica Cirio exhibiendo grandes cantidades de dólares en efectivo dentro de lo que sería un vestidor, el fiscal federal Sergio Mola solicitó formalmente a la Justicia que se realice un peritaje técnico sobre dichas imágenes.

Aunque, el objetivo del fiscal es claro: determinar con precisión el monto total del dinero que aparece en la grabación. Para esta tarea, se ha solicitado la intervención de peritos expertos de la Procuración General de la Nación, quienes deberán analizar los fajos de billetes —algunos termosellados y otros en bolsas plásticas— para establecer una cifra aproximada.

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