El periodista que entrevistó a Piccirillo reveló la trama de extorsión y el rol de Jesica Cirio en el caso Insaurralde

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el productor ejecutivo Diego Suárez rompió el silencio sobre los videos que sacudieron al arco político y apuntó contra Jésica Cirio, asegurando que "ella está mintiendo, miente siempre" respecto al origen de los fondos de Martín Insaurralde. Suárez detalló que su entrevistado, Andrés Pichirilo, le confesó en off que la modelo le entregó la filmación para intentar alejar a su exmarido, pero que luego el material terminó en manos de dos letrados destacados: "La pregunta que hay que hacerse ahora es si eso no pasa a ser una extorsión general de Jésica Cirio con Pichirilo, con esos abogados siendo intermediarios para generar la extorsión".

Diego Suárez es un periodista y destacado productor ejecutivo de contenidos, tanto en televisión abierta como en el mundo del streaming y el teatro comercial.

Diego es el que tuvo la exclusiva de hacerle el reportaje a Piccirillo, el que sería la posterior pareja de Insaurralde, de Jésica Cirio, y estábamos muy curiosos por tratar de entender qué tuvo que ver o qué sabe del tema de los videos que han conmovido el último fin de semana al sistema político.

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En principio, también agradecerte y agradecer a Perfil, porque nosotros hicimos esa entrevista para este canal, para Culpable o Inocente, el programa que hacemos con Ana Rosenfeld, y lo hicimos con total libertad. Cosa que es importante destacarlo hoy, porque me preguntan por qué fui yo ese periodista que pudo hacerle la nota a Piccirillo, y en realidad hubo otros periodistas, pero por diferentes cuestiones editoriales de sus canales no pudieron hacer la nota como la hicimos nosotros. Me entero después por estos mismos periodistas muy reconocidos. Entonces, agradecerte, porque cuando dije de hacer la entrevista, no solamente me trajiste acá a tu programa, sino que fue tapa del diario Perfil. Y en ningún momento me preguntaste, ni me preguntó nadie del grupo, cómo iba a ser la nota.

Por supuesto que esta entrevista que se hizo tiene dos formas de mirarla. Una es la entrevista que hicimos, periodística, que salió en este medio. Y otra es todo lo off que también pude tener con Piccirillo. Hacer esta entrevista, que fueron más de cuatro o cinco entrevistas con él sin cámara. Yo no le creía mucho. A ver, una persona que está detenida, que quiere su libertad, puede querer también utilizar un poco un medio, más en una cuestión tan mediática. Entonces, yo le pedí que me muestre sus documentos, sus cosas, y en un momento me dice: "¿Escuchaste sobre el video que se está hablando?". "La verdad que no", le digo. Me dice: "Te lo voy a mostrar".

Y ahí me muestra varios videos, pero me muestra un video que es impactante, que es el video que todos vimos, que yo en el programa de Jonathan Viale, que me invitó por una cuestión de amistad, trabajé con su padre, me preguntó sobre si había videos. Yo dije: "Mira, yo vi videos, y vi videos realmente importantes". Y expliqué con detalle este video, expliqué cómo era el vestidor. Me pareció muy importante contarlo porque dije: "En algún momento estos videos van a aparecer". Yo nunca los tuve a los videos, pero sí puedo contarlo. Por supuesto que muchos podían creerme, otros no. Acá se mezcla, y vos sabés muy bien, la política: en qué canal lo dijiste, en qué canal no. Por eso te quise agradecer en principio, porque fue con total libertad, sin ideologías políticas esta entrevista que hice.

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Ese no es el único video. Había muchos más. Salieron unos tantos, hay otros videos. Acá también hay algo que yo a Jésica le creo. Yo no la conozco, nunca le creí mucho todos sus discursos, pero en este caso del tema de la extorsión sí se lo creo. ¿Por qué? Porque cuando Piccirillo a mí me cuenta ciertas cuestiones, me habla de que ese video lo entregó a ciertas personas, personas muy importantes.

Además: ayer me presenté en Gendarmería porque no podían notificarme y recibí la notificación que el juez Armella me pidió para presentarme. Digo, todo lo que estamos hablando acá es una cuestión de días. Creo que es el 25 o el 26 que yo voy a presentar los on y los off, si son necesarios, si puedo aportar, si puedo ayudar. Y hay nombres de personas muy importantes. No solamente de políticos, sino también de abogados prestigiosos, aprovechándose de este tipo de videos para negociar entre unos y otros. Por eso digo, le creo a Jésica Cirio cuando habla de la extorsión. No quiero sacar el foco del tema del dinero, de la plata...

Pero quedémonos entonces parte por parte. Jésica Cirio dice que la extorsiónan ¿ quién? ¿Y con quiénes compartió ese video con el objetivo de librarse de la extorsión, sería?

Exactamente. A ver, lo que a mí me cuenta Piccirillo, lo que tengo para probar, es que Jésica Cirio le da ese video para, de alguna u otra manera, tratar de sacarse a Martín Insaurralde, que no dejaba de hostigarla, no dejaba de generarle problemas por esa nueva relación. Ahora, ese es un punto. Se habla del tema de la separación de bienes, de que ella lo podría haber hecho por eso; eso es un punto. Pero el otro punto importante es que Piccirillo me confiesa que él le entregó ese video a dos abogados; que ese video ya no estaba solamente en manos de Jésica Cirio.

La pregunta que hay que hacerse ahora es si ese video entregado por Piccirillo, dado por Jésica -Jésica dice que se lo robaron, acá Piccirillo dice otra cosa-, y se lo da a esos abogados para que hagan negociaciones, si no pasa a ser una extorsión general de Jésica Cirio con Piccirillo, con esos abogados siendo intermediarios para generar la extorsión, por ejemplo, a Martín Insaurralde. O, por ejemplo, más arriba, porque no nos olvidemos, que ese dinero de un intendente está filmado en el vestidor de un hombre. No lo está mostrando ella diciendo: "Mamá, gané todo este dinero". Está mostrando un dinero corrupto de su exmarido, pero que si vas para arriba, ese dinero se pudo hacer porque otros lo permitieron.

Es obvio que ella lo filma con el objetivo de tener un elemento de presión con Insaurralde. Independientemente de para qué se lo da a Piccirillo y para qué Piccirillo se lo da a los abogados, inicialmente el objetivo de firmar ese video era tener una prueba para ser utilizada en el conflicto que tenía con su marido.

Claro, pero el punto, Jorge, a mí me parece, porque eso está claro, y el dinero está claro que está ahí, el dinero está claro que es en negro porque no es de banco, está claro todo eso, y que son muchos millones, y que es una parte, porque nada, es solamente lo que vimos. Lo que digo y me pregunto, y ahora ya me empiezo a preguntar con el diario del lunes y viendo y escuchando los audios nuevamente, digo: ¿esto era para que ella se pueda salvar de una cuestión personal, de "no me molestes más, no quiero saber nada con vos", o para utilizarlo para extorsionar a otra gente? Es decir, si muestro estos videos, esto va a ir para arriba. No queda solamente en Martín Insaurralde.

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No parece muy inteligente en ningún sentido.

Sí, y que como muchos están diciendo, estos videos casi te diría pornográficos porque la cantidad de dinero es mucha, porque no es solamente esa cantidad de dinero. Cuando yo te conté la vez pasada sobre Piccirillo, Piccirillo me hablaba de todo el tema de la opción de la SIRA, y me hablaba de más de un millón de dólares diarios.

Entonces, me parece que Jésica Cirio es una mujer que tiene que dar explicaciones en la justicia. No puede ser que hace tres años que esto esté frenado, que nadie haga absolutamente nada, y que por una labor periodística, ya sea yo contando primero los videos, y Diego Cabot poniéndolos al aire, habiéndolos encontrado, sabiendo que esos videos existían... No puede ser que recién el sábado se muestren los videos, el domingo se hagan allanamientos, y hoy no puedan encontrar absolutamente nada, porque esto pasó hace un montón de tiempo.

Siguiendo con Jésica Cirio, me decía recién la producción que en los próximos días se avanza en un juicio contra aquellos hermanos Santos, por prostitución, trata de personas, y que uno de ellos era pareja de Jésica Cirio.

Exactamente. Por eso te digo que a Jésica Cirio yo no le creo nada. Jésica Cirio viene de una historia lamentable para mí, que tiene que ver con quién pudo estar detrás de ella en este medio. Yo siempre lo voy a nombrar: es Leandro Rud. No es Ricardo Piñeiro, no son esas personas que vos decís "tienen mujeres pero no sé para qué marcas". Entonces, Leandro Rud creo que ha sido bastante importante en la vida de Jésica Cirio, y la ha involucrado con gente nefasta. Santos es uno de ellos: prostitución, drogas, viajes al exterior llevando chicas, toda gente muy sucia, muy complicada.

Y me parece que Jésica Cirio viene agarrando todo eso de hace muchísimos años y siento que por eso Jésica Cirio es una mujer no querida; no querida por la gente, pero no querida en el medio. Que donde está es porque la imponen. Es decir, donde va es porque alguien la impuso, porque tuvo una pareja relacionada con ese programa. Jésica Cirio tiene que dar explicaciones, Jésica Cirio no es ajena. Es una mujer que está peleada con su padre, que no le da ni la posibilidad de que el padre pueda conocer a su nieta.

¿Cómo puede ser que hoy entregó su teléfono celular al abogado? ¿Qué pasa que a la justicia no le interesa saber por qué grabó el video que grabó del vestidor? ¿Cuál fue su intención? ¿De dónde era esa plata? ¿Por qué no la citan a declarar? Estamos hablando de una persona que fue intendente, fue jefe de gabinete, una persona que vivió siempre de lo público. ¿Puede tener esa cantidad de dinero?

No cabe duda respecto a Insaurralde, pero lo que estamos planteando es la conexión, el hilo conductor de todo esto. Porque luego Piccirillo también es otra persona que tiene muchos aspectos controversiales, y también este señor Santos, que me acaba de decir la producción. Parecería haber una invariable de siempre personas que están del otro lado de la legalidad.

Exactamente. Jésica Cirio que con su vida haga lo que quiera. Siempre se ha hablado de prostitución, siempre se ha hablado de acompañante. El mismo Marcelo Polino en su momento dijo que ella viajaba mucho a Chile. Cada uno de su vida que haga lo que quiera, pero ella no puede desconocer todo lo que tiene que ver con la corrupción. Lo de Martín Insaurralde es algo que no puede desconocerlo. Ella lo filmó. Ella dijo en un programa de televisión en Telefe, cuando estaba trabajando ahí, que pasó lo del video de Clerici, que estaba con Martín Insaurralde en un barco. Ella dijo que nunca había visto tanta plata junta. Ese video fue filmado antes de que ella haga esa entrevista, y así a cámara, como estamos hablando nosotros, dijo: "Yo nunca vi esa cantidad de plata". Ella está mintiendo, miente siempre. Por eso me parece, e insisto, que la justicia debe convocarla, debe interrogarla como una ciudadana, ella no es política, puede decir la verdad sobre este dinero.

¿Y Piccirillo?

Piccirillo está preso en domiciliaria, y me parece que ya está corriendo el riesgo de ir a una prisión normal. Porque esta investigación que nosotros hicimos... Por ejemplo, cuando lo allanaron el pasado domingo, obviamente que no le iban a encontrar nada de lo que me mostró a mí, pero yo no soy vidente, yo tengo las pruebas de que él me mostró esto. Esos teléfonos, esos videos, no están en el teléfono. Entonces, entiendo que a la justicia, de esa excepción de tener domiciliaria, tiene que caer en un penal normal. Y por supuesto, Pichirilo es parte de un entramado que le robó plata a este país. Lo contó él. Por eso yo estoy contento de que me haya citado la justicia, porque yo quiero dar esta información de su boca diciendo: "Un millón de dólares por día es el dinero que se ganaba por esta situación". Cuenta la cantidad de casas de cambio, las personas vinculadas, políticos... Es muy importante que se escuche de su boca. Porque, por supuesto, él legalmente quizás no lo diga, pero está esta información y, si se investiga bien, se puede llegar.

RM/AF