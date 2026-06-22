El cerco judicial se cierra cada vez más sobre una de las figuras más mediáticas del país. En una maniobra que promete destapar nuevos secretos, la Justicia puso en la mira el teléfono personal de Jesica Cirio y le exigió la entrega inmediata del dispositivo. El objetivo de los investigadores es claro y directo: rastrear hasta el último rincón de su memoria digital para encontrar las huellas del video que desató el último gran escándalo de millones y poder.

La intimación formal ya está sobre la mesa de la modelo. Los tribunales ordenaron que el aparato sea secuestrado y puesto a disposición de los peritos informáticos en tiempo récord. Esta exigencia no deja margen para retrasos, ya que las autoridades buscan evitar cualquier intento de borrado remoto, reseteo de fábrica o destrucción de evidencia que complique aún más el desarrollo del expediente.

El foco de esta requisa tecnológica apunta directamente al video que encendió las alarmas en Comodoro Py y complicó aún más la situación judicial de Martín Insaurralde. Desde el escándalo del yate en Marbella, los magistrados investigan de cerca el abultado patrimonio del exjefe de Gabinete bonaerense y exmarido de la modelo. Por este motivo, los fiscales necesitan determinar si Cirio filmó esos fajos de billetes, si recibió el archivo en su teléfono o si ese efectivo forma parte de la red de enriquecimiento ilícito que acorrala al dirigente político.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encontrar ese archivo original es la pieza del rompecabezas que desvela a los sabuesos judiciales. Si el video del dinero en efectivo aparece alojado en el dispositivo de Cirio, la pericia permitirá extraer los metadatos exactos de la filmación. Esa información oculta revelaría las coordenadas precisas de GPS, las fechas de creación y el recorrido exacto que hizo el documento antes de volverse de dominio público en las redes y los canales de televisión.

Insaurralde y Cirio, cada vez más complicados frente a la Justicia

El trabajo de los especialistas no se limitará únicamente a escanear la galería de fotos de la actriz y bailarina. El análisis forense del smartphone incluirá el recupero de chats borrados en aplicaciones de mensajería, la revisión del correo electrónico y la búsqueda de cualquier documento que ayude a justificar el origen de esa montaña de billetes estadounidenses.

Frente a esta dura ofensiva, el margen de maniobra de la defensa se achica drásticamente. Entregar el equipo significa “abrir la caja de Pandora” de su intimidad y sus comunicaciones privadas de los últimos años, pero negarse a acatar la orden de entrega podría derivar en nuevos allanamientos sorpresivos en sus domicilios o, peor aún, en acusaciones formales por entorpecimiento del accionar de la Justicia.

Jesica Cirio habló de los videos de dólares y denunció extorsión: "Han accedido a mis archivos con maniobras ilícitas"

Las consecuencias de una pericia clave

Este avance sobre los dispositivos electrónicos marca un punto de inflexión en la investigación patrimonial. Los funcionarios a cargo del caso sospechan que la exhibición de esos fajos de dólares no representa un hecho aislado, sino el hilo del que tirar para destapar un entramado mucho más complejo vinculado al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito de figuras de la política.

La extracción de la información alojada en el dispositivo representa una prueba técnica fundamental para el avance del expediente. Al peritar la memoria interna del teléfono, los especialistas judiciales no solo buscan dar con el archivo exacto de los dólares, sino cruzar esa evidencia con el registro histórico de llamadas, las ubicaciones por GPS y el intercambio de mensajes correspondientes a la fecha en la que se grabaron o recibieron las imágenes.

Mientras el reloj judicial corre contrarreloj para que se efectivice la entrega del dispositivo, la expectativa mediática alcanza su punto máximo. El destino de esta causa ahora depende, de manera literal, de los gigas de información que esconde un simple teléfono. Un aparato que pasó de ser una herramienta de trabajo cotidiano a convertirse en la principal amenaza para la tranquilidad de sus dueños.

TC/ML