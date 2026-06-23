Los dólares de Jesica Cirio: los videos que sacuden la causa contra Insaurralde mientras avanza la pericia patrimonial

“Imágenes impactantes”. Así definió a PERFIL una fuente con acceso irrestricto a la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a su exesposa, Jesica Cirio, por los videos en los que la modelo y conductora aparece exhibiendo fajos de dólares guardados en cajones y cajas apiladas dentro del vestidor de la casa que ambos compartían en 2023 en el barrio privado Fincas de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires.

A Insaurralde y a Cirio se los investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y fue esta serie de videos, difundida este fin de semana por La Nación, la que volvió a sacudir el panorama político y judicial durante los festejos del Día del Padre.

La fuente judicial consultada por PERFIL contó que los allanamientos a los domicilios de Cirio, en el barrio porteño de Belgrano, y de su anterior pareja, Elías Piccirilo, en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, resultaron “negativos”. “Fuimos a buscar soporte informático (los teléfonos celulares): en los dos casos los allanamientos resultaron negativos. En el caso de él (Piccirilo) no encontramos nada de interés y en el de ella (Cirio) no la encontramos, ni tampoco a su dispositivo móvil”.

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La Justicia busca a Jesica Cirio tras el allanamiento en su casa donde encontraron armas y plata a nombre de su actual pareja

Por este motivo, el juez federal Luis Armella intimó a Jesica Cirio a presentarse en su tribunal en un plazo de 24 horas para requisar su teléfono celular, en el que supuestamente están almacenadas estas imágenes, que los investigadores estiman podrían mostrar hasta 10 millones de dólares.

La causa se inició tras la difusión de las imágenes de Insaurralde a bordo del yate “Bandido” en las playas de Marbella, en plena campaña electoral de 2023. La modelo Sofía Clerici, con quien en ese momento Insaurralde mantenía una relación, publicó la foto que selló el futuro político del exintendente de Lomas de Zamora: el 30 de septiembre renunció a la Jefatura de Gabinete y el 2 de octubre a la candidatura a primer concejal por Lomas, en las listas de Federico Otermín, quien de todas maneras logró ganar la intendencia.

Pericia contable: prórroga hasta mediados de julio

En la causa, a cargo de Armella, está pendiente una pericia integral sobre los bienes de Insaurralde y Cirio, que incluyen propiedades, empresas y tenencias de efectivo. Uno de los querellantes confió a PERFIL que la pericia está avanzada en un 90%, pero que las partes pidieron una prórroga hasta el 17 de julio, antes del inicio de la feria judicial de invierno, para completarla.

“La finalidad es establecer si los ingresos declarados permiten justificar el nivel de vida que tenía y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades”, indicó el abogado consultado por PERFIL. Una investigación similar a la que enfrenta el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

A casi tres años del escándalo del yate, se demora el peritaje de los bienes de Insaurralde

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 y 2013 y luego entre 2014 y 2021, cuando asumió como jefe de Gabinete de la provincia. En 2013 fue candidato a diputado y se impuso en unas elecciones que resultaron “testimoniales”.

El fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria para Insaurralde. Armella y su antecesor al frente del juzgado, que aún no tiene juez titular, Ernesto Kreplak, todavía no avanzaron con esa medida. Durante su subrogancia, Kreplak inició el trámite para la pericia.

En 2025, un fallo de la Cámara de Casación Penal dispuso que debían intervenir en la pericia los oficiales de la Corte Suprema de Justicia y no los de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tal como había solicitado Kreplak.

Cuando se requirió la pericia, Insaurralde presentó una “ruta patrimonial”. En febrero último se realizó una audiencia en el juzgado federal a cargo de Armella con todas las partes involucradas para terminar de definir los “puntos de pericia”. El estudio debería estar concluido el mes próximo.

Audiencia en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Insaurralde

El descargo de Cirio

Tras la difusión de los videos, la modelo y conductora sostuvo que todos sus ingresos “se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva”. Cirio remarcó en un comunicado que trabaja desde los 18 años en “la actividad privada”.

Además, afirmó ser víctima de una "vulneración" no consentida de sus soportes audiovisuales y denunció "manipulaciones digitales" en el material difundido.

ML