Allanaron la casa de Elías Piccirillo en Banfield por una causa de presuntas amenazas contra Francisco Hauque

La Justicia allanó en las últimas horas la vivienda de Elías Piccirillo en Banfield en el marco de una causa que investiga presuntas amenazas contra el empresario Francisco Hauque. El procedimiento se suma a una serie de medidas ordenadas por los investigadores para avanzar sobre distintas líneas abiertas en el expediente.

Durante el operativo, además, se realizaron pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados al empresario. Entre ellas, se analizó su teléfono celular para determinar si conservaba material que podría resultar de interés para la investigación judicial.

En paralelo, Jesica Cirio entregó su teléfono celular y fijó domicilio ante la Justicia. La modelo y conductora quedó alcanzada por medidas procesales relacionadas con las actuaciones que se encuentran en curso.

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La pericia sobre el teléfono de Piccirillo

Según se informó, el procedimiento se llevó adelante hace pocos días y forma parte de una serie de diligencias vinculadas a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como uno de sus ejes a Insaurralde.

Los investigadores buscaron rastros de los archivos audiovisuales que se viralizaron recientemente para establecer su posible origen y recorrido. Sin embargo, el resultado de la pericia fue negativo.

De acuerdo con la información que trascendió, en el celular de Piccirillo no fueron hallados los videos que motivaron la medida judicial, por lo que los peritos no pudieron acreditar que los archivos hubieran estado almacenados en ese dispositivo.

Avanza la investigación

La entrega del teléfono por parte de Cirio y la fijación de domicilio se suman a una serie de medidas impulsadas por la Justicia para reconstruir distintos aspectos de la causa.

La Justicia allanó la casa de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo tras la difusión de los videos de los dólares

Mientras continúan los análisis sobre dispositivos electrónicos y documentación vinculada al expediente, los investigadores buscan determinar si existen elementos que permitan esclarecer el origen de los videos difundidos y su eventual relación con las distintas líneas de investigación abiertas en torno al patrimonio de los involucrados.

Por el momento, las actuaciones continúan bajo análisis judicial y no se informó oficialmente sobre nuevas imputaciones vinculadas a estos procedimientos.

LB