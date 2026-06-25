La Justicia entra a la casa donde Cirio grabó los videos y analiza su celular

Mientras avanza la investigación patrimonial sobre Martín Insaurralde y Jésica Cirio, el juez federal Luis Armella dispuso una serie de medidas para determinar el origen y el contexto de los videos en los que la conductora aparece exhibiendo fajos de dólares. La principal de ellas es un allanamiento, que aún no tiene fecha, en la vivienda del country Fincas de San Vicente donde habrían sido registradas las imágenes. Además, el magistrado ordenó un peritaje sobre el iPhone que Cirio entregó esta semana en el juzgado.

La inspección, que había sido pedida por el fiscal de la causa Sergio Mola, se realizará en la casa del barrio privado San Vicente Club de Chacras donde residían el ex intendente de Lomas de Zamora y la modelo, que se separaron en 2022. Según pudo confirmar PERFIL, el ex jefe de Gabinete bonaerense ya no vive allí y actualmente reside en Banfield.

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Los dólares de Jesica Cirio: los videos que sacuden la causa contra Insaurralde mientras avanza la pericia patrimonial

Además, con el objetivo de constatar si en el lugar “se convocó a personal de la construcción para hacer reformas” en estos años, el juez Armella ordenó al titular de la administración del country que entregue todos lo registros de visitas correspondientes a la propiedad donde vivieron Insaurralde y Cirio desde el año 2022 y hasta 2023.

Para hacer entrega de ese informe, el juez ordenó a la Gendarmería presentarse este jueves a las 8 en el domicilio correspondiente a la Administración del barrio “Fincas de San Vicente - Club de Chacras”.

En la resolución a la que accedió PERFIL, Armella también libró un oficio al gerente de La Nación S.A. para obtener los archivos originales de las grabaciones publicadas por ese medio y citó a declaración testimonial al periodista Diego Suárez.

El periodista que entrevistó a Piccirillo reveló la trama de extorsión y el rol de Jesica Cirio en el caso Insaurralde

Suárez es el periodista que entrevistó a Elías Piccirilo, ex pareja de Cirio, y quien contó que éste, en off the record, le habría confesado que Cirio habría grabado esos videos en el marco del proceso de divorcio con Insaurralde y que luego ese material terminó en manos de dos abogados.

"La pregunta que hay que hacerse ahora es si ese video no pasa a ser una extorsión general de Jésica Cirio con Piccirilo, con esos abogados siendo intermediarios para generar la extorsión a Martín Insaurralde o más arriba", dijo Suárez en Modo Fontevecchia este martes. En ese reportaje, Suárez además aseguró que le presentará a Armella los testimonios en on y en off de Piccirilo, quien también es investigado por presuntas amenazas contra Francisco Hauque, un empresario que denunció haber sufrido amenazas de muerte por parte de “sectores oscuros del poder” y se ofreció como “arrepentido” en la causa que investiga posibles maniobras ilegales en la adjudicación de las Solicitudes de Importación de la República Argentina (SIRA).

Piccirillo, detenido en prisión domiciliaria, está acusado por armar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, un acreedor al que le debía dinero.

Un allanamiento a más de dos años de los videos

El allanamiento en la casa del country San Vicente Club de Chacras busca “constatar si las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien, los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar”. Se trata de la finca N° 275, instalada sobre los lote 242 y 243 del Barrio Fincas de San Vicente Club de Chacras, en la calle Juan Pablo II al 1600, en la intersección con la ruta N° 58 del partido de San Vicente, provincia de Buenos Aires.

Allanaron la casa de Elías Piccirillo en Banfield por una causa de presuntas amenazas contra Francisco Hauque

En la resolución de este miércoles, Armella también citó a declarar al personal policial que participó en el procedimiento (entre el 1 de julio y hasta el 8 del próximo mes) y a dos empleadas que trabajaron para el matrimonio, Ana Liz Ferreira Mareco y Milagros Ayelén Escuderos.

La pesquisa sobre el iPhone de Cirio

Armella también ordenó un peritaje sobre el celular Iphone 17 A 3523 que el abogado de Cirio, Claudio Caffarello, entregó este martes en el juzgado junto con la clave. El juez le pidió a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina que extraiga "el contenido de aplicaciones que se encuentren instaladas, historial de navegación de internet, fotografías y videos, como cualquier otro tipo de archivos, con especial relevancia en la determinación de información relacionada con datos que evidencien la comisión del delito que en la presente causa se investiga".

La misma medida indicó sobre un iPad, una Tablet Samsung, 3 Dispositivos Pendrives y un pendrive vehicular secuestrados en el domicilio del barrio de Belgrano de Cirio, en el allanamiento que se hizo el último domingo. “Todo ello -escribió Armella- con el objeto de identificar conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual (especialmente archivos de video de contenido patrimonial) que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado”.