González sobre la crisis de Adorni: “Lo que se ve en la superficie es una discordia interna sin resolverse”

El analista político, Federico González, habló con Canal E y analizó que la situación de Manuel Adorni dentro del Gobierno volvió a quedar en el centro de la escena política. Mientras continúa como jefe de Gabinete pese a haber sido desplazado de la vocería presidencial, las tensiones internas en La Libertad Avanza, el rol de Patricia Bullrich y las maniobras parlamentarias alimentan el debate sobre el futuro del funcionario.

Según Federico González, la crisis alrededor de Manuel Adorni expone conflictos que atraviesan al Gobierno. “Lo que se ve, lo que aparece en la superficie, es la expresión de una discordia interna que no puede resolverse”, afirmó.

Opiniones cruzadas en la Casa Rosada

En ese sentido, sostuvo que dentro de la Casa Rosada existen posiciones enfrentadas. “La voluntad de Karina Milei es más insistente en seguir, digamos, defendiendo que Adorni se quede en el Gobierno”, señaló. Al mismo tiempo, remarcó que, “Patricia Bullrich, que quiere hacer su propio juego, en el fondo cree que Manuel Adorni debería irse”.

Sobre la actitud de la ministra de Seguridad, González consideró que Bullrich intenta sostener una posición propia sin romper definitivamente con el presidente Javier Milei. “Para Patricia sería que se tense, pero que no se rompa”, explicó. Y agregó: “Ella, por su convicción y por su objetivo final, va en una línea que es la que a ella le parece. Pero claro, del otro lado hay una fuerza que hay que respetar, porque el Presidente tiene más poder que ella”.

La forma de manejarse de Patricia Bullrich

Luego, manifestó que la estrategia de la funcionaria puede resumirse en una lógica de equilibrio permanente: “Si he llegado al límite, acato, pero en el medio hago lo que me parece a mí”.

El entrevistado también cuestionó la postura adoptada por el PRO en torno a la posible interpelación de Adorni y la moción de censura impulsada por sectores opositores. “Yo creo que es la ambivalencia de los que no pueden ser fieles a lo que piensan”, sostuvo. A su juicio, existe una contradicción entre los discursos públicos y las decisiones concretas dentro del Congreso.

“Hubo muchos diputados que se rasgaron la vestidura diciendo que qué barbaridad, Adorni no puede seguir estando más. Y después, a la hora de firmar, que firmar es dar quórum y demás, se hacen los distraídos”, afirmó.