Para un ex presidente del Senasa, “es gravísimo” el uso de antibióticos como método de crecimiento para el ganado

El ex presidente del Senasa, Bernardo Cané, analizó para Canal E que la decisión de la Unión Europea de excluir a Brasil de su listado de países habilitados para exportar carne vacuna, lácteos y otros productos de origen animal abrió un fuerte debate sobre el uso de antimicrobianos en la producción ganadera.

“Por primera vez puedo decir que no es este el caso. Tratar seriamente este tema que impacta ya no a la salud animal, no a la salud humana, es completamente necesario”, sostuvo Bernardo Cané.

Preocupación por el uso de antibióticos para el crecimiento de los animales

Asimismo, explicó que la preocupación internacional se centra en el uso de antibióticos como promotores de crecimiento en animales de producción. Según señaló, “lo que no está recomendado es que se usen los antibióticos como promotores de crecimiento”.

Cané remarcó que esta práctica favorece la aparición de resistencia antimicrobiana y dificulta la efectividad de tratamientos médicos en personas. “Eso es gravísimo”, afirmó, y agregó que organismos como la OMS, la OPS y la FAO consideran que este fenómeno está entre las mayores amenazas para la salud pública mundial. En ese sentido, alertó: “Está caratulado como el principal riesgo a la salud pública en los próximos años”.

Cuáles son las suspensiones que recaen sobre Brasil

Respecto de la suspensión aplicada por la Unión Europea, consideró que el caso brasileño refleja problemas de control y trazabilidad. “Parece que dejaron de perdonarle, le avisaron y a partir de, no sé, dos meses, el 3 de septiembre creo y ya está confirmado, se suspende la exportación de leche y carnes de todo tipo”, indicó.

Aunque destacó que Argentina cuenta con normativas y productos prohibidos para este tipo de usos, el entrevistado reclamó una fiscalización más intensa. “Quisiéramos ver los datos de cuál es el monitoreo diario, mensual, anual, que se hace sobre las producciones de cerdos, de aves y de vacunos en relación a esto”, afirmó.

También cuestionó la idea de trasladar toda la responsabilidad al Estado. “No, señores, no es un problema del Estado”, sostuvo. Y agregó: “La responsabilidad es del productor, es de quien sea el titular de los animales, de la empresa”.