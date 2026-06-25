Oscar Agost Carreño: “Ni siquiera llamaron a indagatoria a Clerici o Insaurralde, ni imputaron a Jésica Cirio”

El diputado provincial, Oscar Agost Carreño, pasó por Canal E y cuestionó la falta de avances judiciales en la investigación contra Martín Insaurralde y apuntó contra el Gobierno y sectores de la oposición por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Respecto de la causa que involucra a Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jésica Cirio, Oscar Agost Carreño recordó que la denuncia fue presentada en octubre de 2023 por presuntos delitos de “enriquecimiento ilícito, lavado de activos, evasión fiscal y maniobras vinculadas al aportamiento patrimonial”.

Estancamiento en la investigación contra Martín Insaurralde

Asimismo, cuestionó la lentitud de la investigación luego del impulso inicial. “Lo cierto es que en aquel momento la justicia se movió muy rápidamente”, afirmó, aunque remarcó que posteriormente “ni siquiera llamaron de indagatoria en la justicia a Clerici o Insaurralde, tampoco le imputaron a Jésica Cirio”.

Carreño consideró que la aparición de nuevos videos con grandes cantidades de dinero volvió a poner el caso en el centro de la escena y reclamó una actitud más activa de los tribunales. “No puede ser que los políticos o la prensa sean los que estén atrás de las causas para que avancen, acá es muy importante que la justicia investigue el poder cuando tiene poder, no cuando perdió el poder”, señaló.

Sobre los videos atribuidos a Jésica Cirio, sostuvo que las pericias tecnológicas podrían aportar elementos relevantes para la causa. “La justicia suele tener elementos para encontrar información en las nubes de las aplicaciones de los celulares y también en discos duros que han sido borrados”, explicó.

Corrupción en su máxima expresión

Además, el entrevistado consideró que las imágenes tienen un fuerte impacto social. “Lo más importante que no suele tomar dimensión la gente es lo obsceno de los montos que hay ahí”, afirmó. Y agregó: “Creo que es pornográfico este tipo de videos como los bolsos de López o la cascada o el Pacman de Manuel Adorni, son imágenes que en la retina de la gente permite entender la corrupción en su máxima expresión”.

Sobre la influencia política que aún conservaría Insaurralde, respondió: “Por lo que he escuchado, por lo que he visto en la prensa y algunas personas de Buenos Aires me han dicho, efectivamente, el kirchnerismo lo sigue manteniendo en la sombra como un varón de aquellos que tienen mucho poder, poder informal”.