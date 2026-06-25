Caminos y Sabores 2026: la feria gastronómica celebra sus 20 ediciones y estrena el nuevo predio de La Rural

La integrante del equipo comercial de Exponenciar, Karina Peluso, evaluó en Canal E que la feria gastronómica Caminos y Sabores celebrará su edición número 20 del 9 al 12 de julio con una novedad histórica: será el primer gran evento que se realizará en el renovado predio ferial de La Rural.

Karina Peluso aseguró que la combinación entre el aniversario de la feria y la inauguración del nuevo espacio genera un escenario ideal: "Caminos tiene veinte ediciones arriba, lo cual le da mucha contundencia para abrir y estrenar un predio que además está renovado".

La feria gastronómica contará con mejoras en la infraestructura

Según explicó, las mejoras en infraestructura buscan optimizar la experiencia tanto para expositores como para visitantes. En ese sentido, señaló que, "esto implica un mejor paseo para el visitante, una visita más cómoda, estacionamientos, infraestructura", elementos que permiten que el público permanezca más tiempo recorriendo la exposición.

La edición 2026 coincidirá con un fin de semana largo que potenciará la convocatoria. Por eso, Peluso definió el evento como una oportunidad única: "Es una edición mundialista no solo por el mundial porque es año de mundial sino porque son cuatro días feriados prácticamente".

La organización espera una gran afluencia de público durante las cuatro jornadas. De hecho, resumió el espíritu del evento con una frase que ya es una marca registrada: "Todos los días de la feria, todos los días son domingos".

El objetivo de la feria es representar un camino por la gastronomía argentina

Uno de los pilares de Caminos y Sabores es su perfil federal. La feria reúne productores de todo el país a través de espacios temáticos y del tradicional Camino Federal, donde las provincias exhiben sus productos más representativos. La entrevistada explicó que, "vos vas recorriendo la Argentina, de norte a sur o de zona, norte como quieras, de este a este, a través de los sabores que esas provincias traen de la mano de sus productores".

La edición 2026 contará con más de 400 expositores, una cifra similar a la del año pasado, aunque con una mayor participación de empresas que contratan directamente su espacio comercial. Sobre esta tendencia, destacó: "La apuesta ha sido positiva. O sea, en vez de tener reparos, lo que hicieron fue agrandarse".