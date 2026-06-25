Jorge Sampson alertó sobre los terremotos en Venezuela: "Hay más de 35 réplicas en menor o mayor escala"

Los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela mantienen al país en estado de emergencia. En diálogo con Canal E, Jorge Sampson, secretario de Política del Comando Venezuela en Argentina, describió un escenario crítico y aseguró que las réplicas continúan complicando las tareas de asistencia.

Según sostuvo el dirigente, además de los daños materiales, la emergencia volvió a poner en evidencia las dificultades de infraestructura y la escasa preparación para enfrentar un fenómeno de esta magnitud.

Las réplicas mantienen en alerta a las zonas afectadas

Sampson afirmó que los dos terremotos ocurrieron con apenas segundos de diferencia y que desde entonces se registraron decenas de réplicas. "La situación en Venezuela es caótica", expresó al describir el panorama que atraviesan especialmente la capital y el estado Vargas.

El entrevistado explicó que, si bien Venezuela es una zona sísmica, "no estaba preparada para estos sismos de esta magnitud", lo que agravó el impacto sobre edificios, viviendas e infraestructura.

Críticas por la falta de inversión en infraestructura

Durante la entrevista, Sampson atribuyó parte de las consecuencias del desastre a la falta de inversión pública en controles edilicios y obras de infraestructura durante los últimos años. "En los últimos 25 años no se invirtió en organismos claves", sostuvo.

También señaló que varias de las zonas más afectadas ya habían sufrido importantes tragedias naturales en el pasado y consideró que no se realizaron las obras necesarias para reducir los riesgos.

La ayuda humanitaria comienza a organizarse

El dirigente indicó que distintas organizaciones trabajan para coordinar la asistencia a las regiones afectadas y destacó la solidaridad de los propios venezolanos. "El pueblo venezolano está respondiendo con dignidad", afirmó al referirse a las tareas de rescate y colaboración.

Además, explicó que se necesitan herramientas, materiales de rescate y asistencia para los damnificados, mientras continúan las tareas para localizar personas y restablecer las comunicaciones en las zonas más comprometidas.