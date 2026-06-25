En “QR!”, alertaron por los terremotos en Venezuela: “La situación es tremenda y hay edificios colapsados”

Los terremotos que afectaron a Venezuela fueron uno de los temas centrales abordados en el programa “QR!”, que se emite por Canal E. Durante la emisión, el conductor Pablo Caruso y sus colaboradores analizaron las primeras imágenes llegadas desde Caracas y otras regiones del país, donde dos fuertes sismos provocaron derrumbes, cortes de servicios y escenas de desesperación entre la población.

“La situación es tremenda”, señalaron durante la cobertura al describir el impacto de los movimientos sísmicos, que según la información difundida por las autoridades venezolanas alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y ocurrieron con menos de un minuto de diferencia.

Las imágenes difundidas mostraban edificios dañados, personas buscando a familiares entre los escombros y operativos de emergencia desplegados en distintos puntos del país.

Derrumbes y tareas de rescate

Durante el programa se informó que los sismos afectaron especialmente a la ciudad de Caracas y a otros estados cercanos. Según los primeros reportes, varias estructuras sufrieron daños importantes y algunos edificios colapsaron parcialmente.

Los conductores destacaron que, al caer la noche, los equipos de rescate trabajaban para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros, mientras intentaban garantizar las condiciones necesarias para continuar con las búsquedas.

Además, remarcaron que hasta ese momento no se había difundido un balance oficial definitivo sobre víctimas fatales o personas heridas.

El mensaje de Delcy Rodríguez

En medio de la cobertura, “QR!” transmitió parte de una conferencia de prensa encabezada por Delcy Rodríguez, quien confirmó que los dos sismos ocurrieron durante la tarde y que posteriormente se registraron múltiples réplicas.

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La funcionaria señaló que distintas regiones resultaron afectadas, entre ellas Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

Rodríguez explicó que el sistema de protección civil fue desplegado de inmediato con el objetivo de rescatar personas y asistir a los damnificados. También informó que se registraron daños en viviendas, edificios y servicios públicos.

Suspensión de clases y afectación de servicios

Entre las medidas anunciadas por las autoridades venezolanas figura la suspensión de las clases durante los días siguientes y la interrupción de actividades no esenciales.

Además, se decidió detener el funcionamiento del metro y del sistema ferroviario para facilitar las tareas de inspección, rescate y recuperación de infraestructura.

La funcionaria también informó que hubo problemas en los servicios de electricidad, agua y gas en algunas de las zonas más afectadas por los derrumbes.

Expectativa por el balance oficial

Hacia el cierre del programa, Caruso remarcó la gravedad de la situación y destacó que toda la región seguía con atención la evolución de los acontecimientos.

Mientras continuaban las tareas de emergencia, las autoridades mantenían el monitoreo de las réplicas y los operativos de asistencia en distintos puntos del país, a la espera de un informe más preciso sobre las consecuencias humanas y materiales provocadas por los terremotos.

LB