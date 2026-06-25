Fondo de Asistencia Laboral: advierten por dudas en su implementación desde noviembre

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comenzará a implementarse a partir del 1 de noviembre y ya genera dudas entre empresas, pymes y trabajadores. En diálogo con Canal E, la educadora financiera Vanesa Plaza explicó los principales puntos del nuevo esquema y advirtió que todavía existen interrogantes sobre su aplicación práctica.

Según señaló, las empresas alcanzadas deberán abrir una cuenta especial a través de un bróker para comenzar a derivar aportes al fondo. Sin embargo, la especialista remarcó que aún falta claridad sobre los mecanismos de administración, los costos, las responsabilidades y el acceso de los trabajadores ante una desvinculación.

Cómo funcionará el Fondo de Asistencia Laboral

Vanesa Plaza indicó que el nuevo fondo ya cuenta con decreto y que empezará a regir desde noviembre. "Se va a empezar a implementar a partir del 1 de noviembre", sostuvo al explicar que las empresas y pymes deberán prepararse antes de esa fecha.

La educadora financiera señaló que los empleadores deberán elegir un bróker, abrir una cuenta a nombre de la empresa y comenzar a derivar los aportes correspondientes. Según detalló, no se trataría de una cuenta común, sino de una cuenta especial vinculada al nuevo sistema laboral.

Las dudas sobre brókers, aportes y cuentas comitentes

Uno de los principales puntos de incertidumbre está relacionado con la administración del fondo. Plaza explicó que los recursos estarían vinculados a instrumentos habilitados, fondos especiales o fideicomisos, aunque aclaró que aún no hay suficiente información operativa.

En ese sentido, advirtió que "hay muchas dudas hoy" y remarcó que incluso las empresas todavía no tienen certeza sobre cuáles quedarán alcanzadas por la normativa. Además, señaló que, en principio, sectores como construcción y empleadas domésticas no estarían incluidos.

Qué pasa si una empresa no abre la cuenta antes de noviembre

La especialista alertó que las compañías que no cumplan con la apertura de la cuenta podrían enfrentar sanciones. "Los que no tengan una cuenta comitente de este tipo empiezan a tener multas", afirmó.

También sostuvo que el esquema podría implicar nuevas retenciones y una carga administrativa adicional para los empleadores. Según Plaza, el nuevo aporte no reemplaza otros descuentos vigentes, sino que se suma al sistema actual.

Un costo adicional para las empresas

Plaza remarcó que el Fondo de Asistencia Laboral representará un nuevo costo para las empresas. "Este porcentaje se agrega", señaló, y agregó: "Va a ser un costo adicional".

La especialista planteó además que el diseño del sistema abre preguntas sobre qué ocurrirá ante casos de quiebra, bloqueo de cuentas, incumplimientos administrativos o despidos. En particular, señaló que la cuenta estará a nombre de la empresa y no directamente de los trabajadores.

Un esquema con muchos interrogantes por resolver

Para Plaza, el principal desafío será observar cómo se implementa el FAL en la práctica. "Hay muchos grises", aseguró, al remarcar que empleadores y empleados deberán empezar a informarse antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La educadora financiera consideró que el tema todavía requiere mayor precisión normativa y operativa. Por eso, recomendó seguir de cerca la evolución del sistema, especialmente por su impacto sobre las pymes, los trabajadores, los brókers y el mercado de capitales.