Juan Sánchez cuestionó el panorama económico de Uruguay y pidió concientizar la situación de las familias

Aunque Uruguay exhibe indicadores macroeconómicos sólidos, el economista, Juan Sánchez, en diálogo con Canal E, consideró que esos números no reflejan la situación que viven muchas familias.

Al referirse al debate parlamentario sobre la economía uruguaya, Juan Sánchez fue crítico con el intercambio entre oficialismo y oposición: "Yo la vi, algo como esto, o sea, es como que fue como una interpelación, un intercambio de espadachines". Y agregó: "¿Qué le solucionan a la gente? Ni el gobierno ni la oposición".

La situación de las familias más allá del ingreso

Asimismo, recordó que Uruguay posee uno de los ingresos por hogar más altos de la región, aunque consideró que ese dato pierde relevancia frente a la realidad financiera de las familias: "Uruguay tiene ingresos per cápita, ingresos de los hogares y per cápita más altos que la Argentina". Sin embargo, advirtió: "Uruguay tiene 64% de gente que tiene una mala vinculación con el endeudamiento, y eso genera preocupaciones en toda la población".

Según explicó Sánchez, ese tema prácticamente no fue abordado en la discusión política: "Y de eso no se habló prácticamente nada serio porque son las dos partes, oposición y gobierno, que no han terminado de hacer una ley".

Quejas sobre el manejo del banco central uruguayo

También cuestionó el rol del sistema financiero y de las autoridades monetarias. "Sobre todo el banco central, que para mí no ocupa el lugar que tiene que ocupar, no está a la altura, y realmente dieron una solución solamente para algunos grupos", planteó.

En ese sentido, el entrevistado defendió la continuidad de algunos subsidios focalizados: "Yo creo que eso sigue teniendo sentido, a pesar de toda la fuerza ortodoxa de los 70, de los 90, de lo que ahora en Argentina tienen con Milei, y nosotros también tenemos, pero lo nuestro es mucho más tranquilo".