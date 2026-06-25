Oscar Verón cuestionó la licitación y advirtió sobre riesgos: “Nos van a dejar sin agua”

La nueva licitación de la hidrovía volvió a encender el debate sobre el futuro del río Paraná y el control de una de las principales vías de comercio exterior del país. Para Oscar Verón, referente del sector fluvial, el proceso avanza con serias falencias y genera preocupación entre especialistas, trabajadores y organizaciones ambientales. “La verdad que da pena. Da pena, tristeza, para nosotros que hemos trabajado toda una vida en lo que es el dragado, la señalización y los estudios de los ríos”, afirmó.

Según explicó, las objeciones no se limitan al aspecto administrativo de la licitación, sino que involucran cuestiones vinculadas al ambiente, la economía y la soberanía nacional. “Esta licitación adolece de tantas irregularidades, falencias y cosas inconclusas, no regularizadas, que recibe denuncias por todos lados”, sostuvo.

El impacto ambiental de profundizar el río Paraná

Uno de los principales cuestionamientos de Verón apunta a la profundización del canal navegable para permitir el ingreso de embarcaciones de mayor porte. El especialista recordó que durante décadas el río operó con menores niveles de dragado y advirtió sobre las consecuencias de continuar profundizando el cauce. “Nosotros manteníamos el río Paraná en 27 pies y se sacaba también el 80% del comercio”, señaló.

En ese sentido, explicó que el dragado implica modificar artificialmente el fondo del río y remover enormes cantidades de sedimentos. “Cuando se habla de dragado, la gente dice qué es el dragado. El dragado es la profundización del cauce del río, del fondo del río. Es hacer una zanja más profunda de lo que naturalmente tiene el río”, describió.

Verón aseguró que la falta de estudios ambientales integrales podría generar consecuencias severas sobre humedales, islas, biodiversidad y fuentes de agua potable. “No realizar este estudio de impacto ambiental es un ataque directo a la biodiversidad”, afirmó.

Soberanía, puertos y advertencias a largo plazo

El capitán fluvial también cuestionó el modelo de gestión adoptado durante las últimas décadas y aseguró que se priorizó la adaptación del río a las necesidades de las agroexportadoras. “Nosotros permitimos para el beneficio de las agroexportadoras adaptar el río a los barcos en vez de los barcos a los ríos”, expresó.

Además, alertó sobre posibles efectos futuros en los puertos y en la dinámica natural de las aguas. “Va a desaparecer el puerto de Buenos Aires, va a desaparecer el puerto del Sur”, sostuvo al referirse al proceso de sedimentación que, según indicó, podría acelerarse con la profundización proyectada.

Sobre el cierre, Verón dejó una de sus advertencias más contundentes respecto del impacto que podría tener la obra en el abastecimiento de agua y los ecosistemas asociados al Paraná. “Nos van a dejar sin agua”, afirmó.

Y concluyó con un llamado a continuar el debate público sobre el futuro de los ríos argentinos: “Los ríos son todo, turismo, pesca deportiva, pesca artesanal, pesca comercial, va a desaparecer todo, está cambiando todo”.