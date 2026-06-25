Pedro Gaite: “El principal problema que tiene la economía argentina es su bimonetarismo”

Los más de 245.000 millones de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero vuelven a poner en debate uno de los desafíos históricos de la economía nacional: la dificultad para consolidar al peso como moneda de ahorro. Para Pedro Gaite, el fenómeno es la consecuencia de décadas de inestabilidad económica y financiera.

"Lo que refleja eso es, lo que decía, el principal problema, creo yo, que tiene la economía argentina, es su bimonetarismo", aseguró. Según explicó, la pérdida de confianza en la moneda local responde a una larga historia de crisis cambiarias, procesos inflacionarios y rupturas de contratos que llevaron a los argentinos a refugiarse en el dólar.

El especialista destacó que los dólares fuera del sistema representan un volumen extraordinario de recursos. "Podríamos decir que hay casi un PBI de la Argentina en el exterior o en cajas de ahorro, o abajo del colchón", señaló, al remarcar que esos fondos permanecen al margen de los circuitos financieros y productivos.

El impacto de los dólares fuera del sistema

Para Gaite, la dolarización del ahorro genera consecuencias directas sobre el funcionamiento de la economía. Por un lado, reduce la disponibilidad de divisas y alimenta tensiones cambiarias. "Esos dólares que el argentino compra y saca del sistema son dólares que podrían estar alimentando el flujo en el mercado cambiario", explicó.

Además, advirtió que el problema también afecta la capacidad de inversión del país. "Ese ahorro que se destina a comprar dólares y salir del sistema, es ahorro que no va a la inversión productiva", sostuvo.

Desde su perspectiva, revertir esta dinámica requiere mucho más que medidas de corto plazo destinadas a incentivar el ingreso de divisas al sistema financiero. "La gran tarea que hay es recuperar nuestra moneda, ordenar la macroeconomía para que el peso vuelva a cumplir las funciones básicas del dinero", afirmó.

Confianza, inversión y producción: las claves para el cambio

Consultado sobre la posibilidad de que los argentinos vuelvan a confiar en el sistema financiero, Gaite fue contundente. "Son años y años de tener una política consistente que defienda los equilibrios macroeconómicos básicos y que impulse el desarrollo económico y la actividad productiva", indicó.

Si bien reconoció que algunas variables económicas muestran una mayor estabilidad que en años anteriores, consideró que aún existen importantes desafíos. "No basta con tener algunos meses o un año una tasa de interés real positiva, un dólar controlado", señaló.

El economista también cuestionó la ausencia de políticas orientadas a fortalecer la producción y la inversión. "Lo que no hay es una política productiva", afirmó, tras advertir que la inversión productiva registra una fuerte caída.

Finalmente, alertó sobre las dificultades que enfrenta el sector privado en un contexto de costos elevados, caída del consumo y mayor competencia externa. "Hoy la actividad productiva está castigada por todo lado", concluyó.