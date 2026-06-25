Medidas antidumping: el Gobierno deja caer más protecciones y crece la preocupación industrial

El proceso de apertura comercial comienza a reflejarse con mayor fuerza en la política antidumping. Según explicó Eugenia Muzio, periodista especializada en economía, el Gobierno decidió no renovar buena parte de las medidas que protegían a la producción nacional frente a prácticas de competencia desleal, especialmente en sectores industriales.

"Hoy tenés alrededor de 75 medidas anti-dumping que están vigentes, pero 40 que están por vencer este año." Ese escenario, explicó, ya estaba previsto desde principios de año, cuando el Gobierno anticipó que dejaría vencer aquellas medidas cuyo plazo finalizara.

Menos tiempo de protección para la industria

Muzio recordó que la administración nacional modificó el régimen de estas herramientas comerciales. "Si ahora vos hoy, 2026, presentás una carpeta para denunciar un dumping de algún producto importado, esa medida anti-dumping va a durar 3 años y no va a durar 5." Además, remarcó que desapareció la posibilidad de extender la vigencia mediante revisiones posteriores.

Al analizar el estado de los expedientes, señaló que el balance favorece el levantamiento de las restricciones. "De las 40 medidas que vencen este año, el Gobierno ya agarró las carpetas de 21 de ellas: 9 se terminaron cayendo, otras 6 todavía tienen una revisión abierta, otras 3 están en suspensión y otras 3 más decidieron renovarlas." En consecuencia, destacó que son más las medidas suspendidas o dadas de baja que las que finalmente continúan vigentes.

Insumos industriales, los principales afectados

La periodista explicó que la mayor parte de las medidas que dejaron de aplicarse corresponde a insumos industriales, con impacto sobre sectores como la metalurgia y la fabricación de electrodomésticos.

"La gran mayoría de estas medidas anti-dumping que el Gobierno deja caer se trata de insumos industriales." En ese sentido, sostuvo que esta decisión repercute directamente sobre las cadenas de valor que ya enfrentan dificultades derivadas del aumento de las importaciones.

Como ejemplo, mencionó que "el 90% de los microondas que se están comercializando hoy en Argentina son importados", aunque aclaró que eso no implica necesariamente que todos esos productos sean objeto de dumping. Sin embargo, explicó que el mayor ingreso de mercadería amplía las posibilidades de competencia para la industria local.

Finalmente, Muzio indicó que la mayoría de las investigaciones involucran productos provenientes de China, aunque también aparecen casos con origen en Brasil, Estados Unidos e Italia. Mientras tanto, advirtió que distintas industrias ya preparan nuevas presentaciones para intentar conservar las medidas de protección antes de que expiren.