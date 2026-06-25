Diego Raus sobre el caso Adorni: "Se sigue repitiendo un error estratégico por parte del Gobierno"

La decisión del oficialismo de frenar temporalmente la sesión que buscaba avanzar con la interpelación de Manuel Adorni y eventualmente con una moción de censura volvió a abrir el debate sobre la estrategia política del Gobierno en el Congreso. Para Diego Raus, sociólogo y analista político, el Ejecutivo está pagando un costo innecesario por sostener una disputa que mantiene el tema en la agenda pública.

"Se sigue repitiendo un error estratégico por parte del Gobierno", afirmó el analista, quien consideró que el jefe de Gabinete no ocupa un rol central dentro de la estructura oficialista. En ese sentido, sostuvo que "por seguirlo sosteniendo, se está estirando una situación que sigue poniendo el tema en el tablero, en los medios".

Raus fue más allá y calificó la postura oficial como contraproducente: "El tema sigue absolutamente vigente en los medios con esta estrategia absurda de seguir estirando creyendo que es un logro lograr aplazar una interpelación".

El costo político de depender de aliados parlamentarios

Otro de los puntos señalados por el especialista fue la relación del Gobierno con sectores aliados como la UCR y el PRO. Según explicó, el respaldo recibido para evitar el quórum no es gratuito y podría traducirse en futuras exigencias políticas. "Este apoyo del PRO y de la UCR no es gratis", aseguró. Además, remarcó que detrás de esas fuerzas políticas se encuentran gobernadores con capacidad de negociación. "Cualquier gobernador de la UCR o del PRO puede decir: les dimos una mano, ahora necesito esto o aquello", señaló.

Respecto al comportamiento del PRO, Raus descartó que exista una contradicción y lo definió como una estrategia de posicionamiento. "Es la mejor forma de que el Gobierno siga dependiendo de estos aliados amigables", sostuvo.

Patricia Bullrich y una figura que gana autonomía

Durante la entrevista, el sociólogo planteó una lectura alternativa sobre el conflicto político. A su entender, el principal desafío para el oficialismo no pasa por Adorni sino por el crecimiento interno de figuras con capacidad de construir poder propio. "El problema que hoy tiene el Gobierno no es Adorni, sino es Patricia Bullrich", afirmó. Según explicó, la ministra logró diferenciarse sin romper con el oficialismo y fortalecer su perfil político.

Para Raus, Bullrich "logró tener juego propio" dentro de la estructura gubernamental, una situación que podría derivar en tensiones futuras. Incluso advirtió que "el Gobierno no se está dando cuenta que con este rol que está tomando Patricia Bullrich está construyendo una oposición o una figura medianamente opositora dentro de su misma estructura política".

Finalmente, sostuvo que mientras el oficialismo intenta mostrar avances económicos, la controversia política continúa ocupando el centro de la escena pública. "Todo eso queda permanentemente tapado por el asunto de Adorni", concluyó.