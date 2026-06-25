VTV: advierten que la apertura a talleres privados puede agilizar el trámite, pero exige controles más estrictos

La reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó a transformar el esquema vigente en algunos distritos del país, con la incorporación de talleres privados homologados para realizar los controles obligatorios. Para Andrés Borthagaray, urbanista, el cambio responde a una política de desregulación que busca ampliar la oferta para los automovilistas, aunque plantea nuevos desafíos en materia de control y seguridad vial.

El especialista recordó que en la Ciudad de Buenos Aires el sistema estaba concentrado en pocos centros habilitados. “Había tenido un sistema con siete lugares que concentraban los lugares donde uno podía ir”, señaló. Ahora, a partir de la adhesión de algunos distritos al decreto nacional, se avanzará hacia un esquema más descentralizado, con talleres mecánicos habilitados para realizar las verificaciones.

Según explicó, “se van a homologar talleres mecánicos y van a tener un precio libre para poder hacerlo”, aunque aclaró que todavía resta la apertura del registro y el proceso de inscripción para los establecimientos interesados.

Más opciones para los conductores y nuevos desafíos

Borthagaray destacó que la principal ventaja para los usuarios podría ser una mayor comodidad al momento de realizar el trámite. “Creo que una ventaja que puede tener para los automovilistas es no tener colas y tener un poquito más de opciones”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió sobre algunos riesgos que podrían surgir con el nuevo esquema. “Los riesgos que puede tener son que el mismo taller tenga la intención de hacer algún otro arreglo, que sea un poquito juez y parte”, explicó. Aunque consideró que no necesariamente ocurrirá, sostuvo que se trata de situaciones que deben ser prevenidas mediante auditorías y controles adecuados.

El urbanista señaló que el nuevo sistema prevé la participación de un ingeniero verificador y mecanismos de supervisión externa para garantizar que las inspecciones se realicen correctamente.

La seguridad vial, el objetivo central

Más allá del debate sobre la desregulación, Borthagaray remarcó que el foco debe seguir puesto en la seguridad vial. “Lo importante es que los vehículos que circulen cumplan con las normas de seguridad”, sostuvo.

Asimismo, aclaró que la VTV es apenas una parte de una estrategia más amplia para reducir los riesgos en el tránsito. “Eso no alcanza solo con la verificación técnica, requiere también de una cantidad de medidas adicionales”, señaló, al mencionar factores como la educación vial, el respeto de las normas, el estado de las rutas y los límites de velocidad.

Finalmente, consideró positiva la eliminación de esquemas monopólicos, aunque insistió en que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de fiscalización. “Yo creo que en principio que no haya monopolios está bien, pero requiere un control muy serio para evitar que haya desviaciones en el objetivo de seguridad”, concluyó.