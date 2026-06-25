Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades de inversión y enfrenta el desafío de convertirse en una ciudad sostenible

El desarrollo de Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos de Argentina, generando oportunidades de negocio que van mucho más allá de la actividad petrolera. En ese contexto, el crecimiento de Añelo, en Neuquén, se convirtió en uno de los fenómenos más relevantes vinculados a la expansión energética.

Según explicó Bruno Saltarelli, director del Foro Vaca Muerta, el avance de las inversiones en exploración y explotación impulsó una fuerte demanda de infraestructura y servicios. "Uno de los pueblos que empezó a crecer y que empezó a ser como un epicentro importante es Añelo", afirmó. Además, destacó que el desarrollo energético produjo un efecto multiplicador sobre otras actividades económicas: "Todo este proceso que ha generado Vaca Muerta empieza a derramar en un montón de otras actividades y en el real estate aparece una oportunidad súper interesante".

El boom inmobiliario y la demanda de alojamiento

Uno de los sectores más beneficiados por la expansión de Vaca Muerta es el inmobiliario. La llegada constante de trabajadores vinculados al sector petrolero impulsó la necesidad de construir nuevos espacios de alojamiento y servicios.

En ese sentido, Saltarelli señaló que "la oferta no es suficiente para la demanda actual que hay en términos de camas necesarias y de espacios para que duerman los operarios". También explicó que el modelo de alojamiento evolucionó significativamente en los últimos años: "Hace un tiempo eran campamentos, hoy ya son proyectos edificios en los que los operarios duermen y se les da también un servicio de hotelería".

El ejecutivo remarcó que desarrolladores de distintas provincias están participando activamente de estos proyectos, atraídos por la rentabilidad que genera una actividad que continúa creciendo de manera sostenida.

El desafío de transformar una ciudad petrolera en una comunidad

Más allá del negocio inmobiliario, el crecimiento acelerado de Añelo y de toda la región plantea desafíos estructurales. Saltarelli advirtió que el gran interrogante es cómo acompañar el desarrollo económico con una planificación urbana adecuada. "Hay un desafío bastante importante que es una incógnita en lo que va a suceder en términos generales con Añelo", sostuvo. En esa línea, explicó que la localidad comenzó a incorporar nuevas propuestas vinculadas a la gastronomía, hotelería, entretenimiento y servicios para familias.

Respecto al fuerte flujo migratorio hacia Neuquén, reconoció que la velocidad de crecimiento supera muchas veces la capacidad de respuesta de la infraestructura existente. "La cantidad de gente que llega y la demanda que hay siempre supera la capacidad de reacción que uno puede tener", indicó.

Finalmente, aseguró que tanto el sector público como el privado trabajan para cerrar las brechas existentes, aunque reconoció la complejidad del escenario actual: "La cantidad de gente que está llegando día a día es muy grande, entonces la necesidad de ordenarlo hoy es el gran desafío de todo lo que está pasando".

Para Saltarelli, comprender en profundidad el fenómeno de Vaca Muerta resulta clave para quienes analizan oportunidades de inversión, en un contexto donde la energía se consolidó como uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina.